Kamera Akcja: Ponad 70 pokazów kinowych podczas 13. edycji festiwalu

Kamera Akcja: 13. edycja festiwalu

Organizowany w Łodzi festiwal poświęcony jest działalności ludzi związanych z branżą filmową. Cykl wydarzeń, których tegorocznym mottem jest "Razem filmowi" odsłoni przed kinomanami kulis branży filmowej m.in. poprzez bezpośredni kontakt z krytykami, filmoznawcami, producentami, dystrybutorami, czy reżyserami i aktorami.

"Kamera Akcja jest jedynym festiwalem w Polsce, który stawia na to, by o branży filmowej rozmawiać z kinomanami i tymi, którzy wkładają kij w mrowisko i można inaczej spojrzeć na to, co się dzieje" - wyjaśniła dyrektor festiwalu Malwina Czajka.

W programie tegorocznej edycji znalazły się 72 pokazy kinowe: 40 filmów pełnometrażowych, 20 przedpremier, w tym hity światowego kina oraz produkcje, których nie ma w polskiej dystrybucji kinowej.

"Zabieramy widzów w wyprawę po najważniejszych produkcjach z festiwali w Cannes, Wenecji, Berlinie. Pokażemy narodowych kandydatów do Oscara, islandzkiego, belgijskiego, polskiego czyli 'IO' Jerzego Skolimowskiego . Pokazujemy również kino, które jest dla nas niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego, czyli wątek wojny na Ukrainie" - zapowiedział organizator Kamera Akcja Przemysław Glajzner.

Wśród rekordowej liczby przedpremierowych pokazów są m.in. nagrodzone Złotą Palmą w Cannes "Blisko" Lukasa Dhonta, zdobywca Złotego Niedźwiedzia na Berlinale "Alcarras" Carli Simon, zwycięzca festiwalu w Wenecji "Zdarzyło się" w reżyserii Audrey Diwan czy "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej , które po premierze w sekcji Un Certain Regard w Cannes zgarnęły Złote Lwy podczas niedawno zakończonego Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Widzowie festiwalu będą również mieli okazję obejrzeć filmy, które nie są dystrybuowane w polskich kinach. Jak np. "Kod&Blod" Jeanette Nordahl, dzieło nominowane do pięciu Duńskich Nagród Filmowych, czy "Jeden rok, jedna noc" Isaki Lacuesty. To produkcja, która otrzymała jedną z najważniejszych nagród na tegorocznym Berlinale i nie ma zaplanowanej dystrybucji kinowej w Polsce.

Podczas Kamery Akcji odbędzie się także pierwszy pokaz w Polsce filmu "The Mountain", nagrodzonego w Cannes dzieła Thomasa Salvadora oraz przegląd kina duńskiego i pokaz filmu "Kubrick o Kubricku" w ramach sekcji ukazującej kulisy branży.

W programie znalazło się także kinofilskie "The Story of Film: A New Generation" - najnowszy film Marka Cousinsa gościa jednego z poprzednich FKA. Z kolei dla widzów chcących zagłębić się w klasykę filmową zaplanowano pokaz "Miłość jest wszystkim: 100 lat podrywu" w reż. Kim Longinotto będący rejsem po kultowych, a także tych mniej znanych scenach miłosnych wymontowanych z tysięcy taśm filmowych.

Kamera Akcja: Konkursy, warsztaty, dyskusje

Z kolei o zwycięstwo w Konkursie Authors Spotlight powalczy dwanaście animacji i tyle samo etiud aktorskich z całego świata.

Uczestnicy święta kina w Łodzi będą mogli wziąć udział warsztatach, case study, dyskusjach, do których zaproszono 60 gości. Wśród nich będą m.in. laureatka Złotych Lwów Agnieszka Smoczyńska, zdobywczyni Oscara Ewa Puszczyńska, scenarzysta i krytyk filmowy Michał Oleszczyk czy ex-youtuber Martin Stankiewicz.

Tematami dyskusji będzie m.in. to, czy trwająca pandemia, kryzys ekonomiczny i utrzymujący się trend spadkowy widzów w kinach niepokoi twórców, producentów i dystrybutorów; w jaki sposób kierować marketingiem, by trafić do wymarzonej grupy docelowej oraz przekonać ją, by spośród ogromu propozycji wybrała właśnie tą konkretną; w jakim kierunku powinna rozwijać się myśl krytyczno-filmowa, ale także dlaczego krytycy filmowi są ważnym głosem współczesnej kinematografii, a sama krytyka jest potrzebna nie tylko widzom, ale także twórcom.

13. Festiwal Kamera Akcja rozpocznie się w Łodzi w czwartek i potrwa do niedzieli. Wydarzenia będzie można także śledzić online na platformie Think Film. Filmy będą wyświetlane w salach projekcyjnych łódzkiej Szkoły Filmowej. Część wydarzeń zaplanowano również w znajdującym się w pobliżu Muzeum Kinematografii.

Organizatorem imprezy jest Fundacja FKA przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Uniwersytetu Łódzkiego.

