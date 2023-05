"Kaligula": Reżyser zamierza walczyć w sądzie z twórcami nowej wersji filmu

Twórca "Kaliguli" protestuje! Rozważa proces

Równie legendarna co "Kaligula" jest historia jego powstania. Jego producent, wydawca pisma "Penthouse" Bob Guccione, w tajemnicy przed Tinto Brassem dodał do ostatecznej wersji filmu szereg śmiałych kin, przez co produkcja zaczęła mieć charakter pornograficzny. Oburzony tym był nie tylko scenarzysta Gore Vidal, ale też odtwórca tytułowej roli, Malcolm McDowell. I gdy wydawało się, że teraz pogodzi wszystkich nowa wersja "Kaliguli", zaprotestował 90-letni obecnie Brass.

"Przez lata odbyłem wiele negocjacji, najpierw z +Penthouse’m+, a potem z różnymi szemranymi osobami. Okazało się one bezowocne. A teraz na podstawie nakręconego przeze mnie materiału znalezionego w archiwach +Penthouse’a+ zmontowano nową wersję filmu. Nie brałem w tym udziału i jestem przekonany, że nie odda mojej artystycznej wizji" - napisał reżyser w oświadczeniu cytowanym przez portal "Variety".

W dalszej części tego pisma Brass zapowiedział, że rozważa proces przeciwko autorom nowej wersji jego filmu.

"Jak dobrze wiadomo, to właśnie proces montażu kształtuje mój reżyserski styl. Jeśli nie mogę montować filmu, nie uznaję go i nie przyznaję się do autorstwa. Powstało wiele wersji +Kaliguli+ zmontowanych przez innych, w tym Boba Guccione. Żadna z nich nie odpowiadała mojemu pierwotnemu projektowi. Publiczność w Cannes zostanie więc wprowadzona w błąd przez wykorzystanie mojego nazwiska. To na razie tyle. Sprawą zajmują się teraz moi prawnicy" - stwierdził.

Thomas Negovan, producent nowej, 157-minutowej wersji "Kaliguli" zapewnia, że będzie ona znacznie różnić się od tego, co zaprezentował Guccione.

"Podeszliśmy do tej wersji z zupełnie neutralnej perspektywy. Nie wykorzystaliśmy ani jednego ujęcia z oryginalnego filmu, co sprawia, że "Caligula - The Ultimate Cut" to kompletnie nowy film fabularny" - powiedział.

"Kaligula": O czym opowiada film?

Film "Kaligula" opowiada o czasach, gdy po zamordowaniu cesarza Tyberiusza władzę w Rzymie przejął obłąkany Kaligula. Nowy cesarz zaskarbia sobie sympatię ludu i wojska. Problem w tym, że i tak kiepski stan psychiczny władcy zaczyna pogarszać się po śmierci jego siostry Druzylli, z którą łączył go kazirodczy związek. Wkrótce represje zaczynają dotykać wszystkich mieszkańców imperium. W rolach głównych obok McDowella wystąpili m.in. Peter O’Toole, Helen Mirren, John Gielgud oraz Teresa Ann Savoy.

