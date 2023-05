Gwiazdą pornograficznego "Kaliguli" był Malcolm McDowell , który wcielił się w tytułową postać. W filmie z 1979 roku partnerowali mu inni wybitni brytyjscy aktorzy: Helen Mirren , John Gielgud i Peter O'Toole .



"Kaligula": Najsłynniejszy erotyk w historii kina?

"Kaligula" był wspólnym filmem Tinto Brassa i wydawcy pisma "Penthouse" Boba Guccione. Ten ostatni w sekrecie przed Brassem dodał w finalnym montażu szereg śmiałych obyczajowo scen. Producent "Kaliguli" bronił się później przed atakami o pornograficzny charakter filmu, twierdząc że chciał tylko oddać na ekranie pogańską obyczajowość Cesarstwa Rzymskiego.

Autorem oryginalnego scenariusza był słynny pisarz Gore Vidal, który jednak po obejrzeniu gotowego filmu zagroził Brassowi procesem, jeśli nie wycofa jego nazwiska z czołówki "Kaliguli".

"Mam bardzo ambiwalentne odczucia względem tego filmu. Bob Guccione zachował się naprawdę nieładnie. Umieścił w filmie same pornograficzne kawałki. Niestety nikt się tym nie przejął, oprócz mnie" - wyznał McDowell.

Teraz film Brassa został przemontowany i będą go mogli zobaczyć widzowie festiwalu w Cannes. Produkcja "Caligula: The Ultimate Cut" została oparta na pierwotnej wersji scenariusza Vidala. Twórcy dotarli do ponad 90 godzin materiałów, dzięki czemu widzowie będą mogli zobaczyć niepokazywane wcześniej sceny. Film ma pojawić się też w kinowej dystrybucji.