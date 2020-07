Kalifornia oferuje pokaźne ulgi podatkowe dla filmowców

Dwanaście produkcji znalazło się na liście tytułów, którym władze Kalifornii zaoferowały ulgi podatkowe na łączną kwotę 40 milionów dolarów. Wśród nich jest między innymi niezatytułowany jeszcze film biograficzny o Lucille Ball. Wystąpi w nim Cate Blanchett, a jego scenariusz napisał Aaron Sorkin.

Jednym z filmów, który otrzyma ulgi, jest niezatytułowany jeszcze film biograficzny o Lucille Ball z Cate Blanchett w roli głównej /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Innymi filmami, które znalazły się na liście są też "Little America" Sylvestra Stallone'a, opowiadający o azjatyckiej rodzinie "Ashes to Ocean", poświęcony imigrantom i procesowi uzyskiwania obywatelstwa "The Test" oraz oparty na motywach powieści graficznej thriller "Black Hole". Oprócz nich na ulgi szanse ma też "Moonshadow", którego ekipę i obsadę stanowią osoby transpłciowe. Film opowiada historię transpłciowej osoby, która zostaje wysłana na obóz mający ją "naprostować".



"Jako twórcy projektu, z którym związanych jest wiele członków ekipy i obsady będących osobami transpłciowymi, jak również tych, które nie wpisują się w powszechnie zrozumiałe przez społeczeństwo ramy płci, uważamy za niezmiernie ważne, by nasz film powstał w postępowym stanie, jakim jest Kalifornia. Dzięki ulgom podatkowym możliwe będzie zapewnienie wielu miejsc pracy i tworzenie w przyjaznym otoczeniu" - powiedziała producentka filmu "Moonshadow", Jude Harris.

Autorzy wyselekcjonowanych projektów mają 180 dni na rozpoczęcie produkcji, by skorzystać z ulg podatkowych. W poprzednich latach z podobnej ulgi skorzystali twórcy takich filmów jak m.in. "Pewnego razu... w Hollywood", "Kapitan Marvel" czy "Bumblebee".

Osiem z wybranych dwunastu projektów powstanie w mieszczącym się w Los Angeles studiu 30-Mile Studio Zone. Pozostałe cztery planują 65 dni zdjęciowych w hrabstwach Kern, Orange, Riverside, San Bernardino oraz Ventura. Kalifornia "zagra" Iran ("The Test"), Hongkong ("Little America") oraz Florydę ("Lady of the House"). Scenariusz filmu "Black Hole" został poprawiony tak, by jego akcja mogła rozgrywać się w Los Angeles.