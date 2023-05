Już nigdy nie zagra Freddy’ego Kruegera! "Jestem za stary"

Rola Freddy’ego Kruegera, którą zagrał po raz pierwszy w klasycznym już filmie Wesa Cravena "Koszmar z ulicy Wiązów" z 1984 roku, przyniosła Robertowi Englundowi popularność na całym świecie. Do postaci psychopatycznego zabójcy z dziecięcych snów powracał wielokrotnie - zagrał ją w ośmiu filmach i 44 odcinkach serialu "Koszmary Freddy’ego". Teraz zapowiedział, że na tym koniec. Ostatnim akordem przygody Englunda z Kruegerem będzie film dokumentalny "Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story" ("Hollywoodzkie sny i koszmary: Historia Roberta Englunda"), który swoją premierę będzie miał 6 czerwca tego roku.

Reklama

Choć dla wielu widzów Robert Englund to ikona kina, sam aktor ma inne zdanie na ten temat. "Wiem, kim są ikony. Ja ikoną nie jestem. Jestem tylko aktorem charakterystycznym, który miał bardzo dużo szczęścia" - powiedział w rozmowie z portalem "ariety. Jednocześnie wyznał, że przyszłość "Koszmaru z ulicy Wiązów" należeć będzie do kogoś innego. "Jestem za stary, by teraz grać Freddy’ego. Nie byłbym w stanie zagrać scen walki w więcej niż jednym ujęciu. Mam chory kark i plecy, artretyzm w prawym nadgarstku. Muszę więc zrezygnować, ale jestem otwarty na jakiś krótki epizod" - zadeklarował.

Robert Englund: Kevin Bacon byłby świetnym Freddiem Kruegerem

W 2010 roku na ekrany kin trafił remake filmu Cravena, w którym w postać Freddy’ego Kruegera wcielił się Jackie Earle Haley . Film odniósł kasowy sukces, ale fanom się nie spodobał i dlatego nie doczekał się kontynuacji. Englund ma teorie na temat tego, co pogrążyło film. "Jackie był w tej roli wspaniały, więc to nie była jego wina. Zawsze uważałem, że Freddy opisywany jest jako zabójca dzieci. Kiedy więc w remake’u zrobili z niego pedofila, to nie był prawdziwy Freddy. Gdy fabuła podąża w tak mroczne miejsca, nie ma okazji do tego, by skupić się na osobowości postaci" - uważa aktor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Koszmar z ulicy Wiązów" [trailer]