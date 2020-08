"Jurassic World: Dominion": Coraz więcej szczegółów

Kolejne informacje płynące z planu powstającego właśnie filmu "Jurassic World: Dominion" być może przynoszą wskazówkę w kwestii fabuły. Wiadomo już, że w obsadzie filmu pojawią się gwiazdy pierwszego "Parku Jurajskiego", Sam Neill oraz Laura Dern. Teraz można snuć przypuszczenia, że powrócą oni do miejsc znanych z pierwszych części serii.

"Jurassic World: Dominion" to trzecia część niespodziewanego hitu kasowego z 2015 roku, filmu "Jurassic World". Po latach przerwy, po trzech filmach z serii "Park Jurajski", podjęta została decyzja o ponownym pokazaniu dinozaurów na dużym ekranie. Ryzyko się opłaciło, film przyniósł zysk w wysokości ponad półtora miliarda dolarów.



W trzeciej części nowej trylogii o dinozaurach, ich historia ma zatoczyć koło. Wszystko za sprawą powrotu postaci Alana Granta (Neill) i Ellie Sattler (Dern), którzy mają pełnić ważne funkcje w filmie "Jurassic World: Dominion". W produkcji zobaczymy też matematyka Iana Malcolma, w którego rolę wcieli się ponownie Jeff Goldblum. On jednak pojawił się już na chwilę w drugiej części Jurassic World, w filmie "Upadłe królestwo".

Nowe zdjęcie z planu "Jurassic World: Dominion" opublikowane przez portal "Jurassic Outpost" każe przypuszczać, że w filmie pojawi się więcej nawiązań do oryginalnego "Parku Jurajskiego" Stevena Spielberga. Widać na nim leżącą w laboratorium skrzynię, na której widoczne jest logo firmy InGen oraz napis: "Site B Isla Sorna".

InGen to skrót od pełnej nazwy firmy należącej do miliardera Johna Hammonda. Za pośrednictwem "Interational Genetics" Hammond spełnił swoje marzenie i dzięki klonowaniu odtworzył dinozaury, które stały się główną atrakcją jego parku. Wszystko, co poszło nie tak w "Parku Jurajskim", związane było z InGenem. Z kolei wyspa Isla Sorna to miejsce akcji filmów "Zaginiony Świat: Jurassic Park" oraz "Park Jurajski III".

To nie koniec nawiązań do filmu Spielberga, które szykowane są w "Jurassic World: Dominion" reżyserowanym przez Colina Trevorrowa. Wcześniej do roli Lewisa Dodgsona zatrudniony został Campbell Scott. Dodgson to tajemniczy mężczyzna pragnący za wszelką cenę zachować swoją anonimowość. W "Parku Jurajskim" spotkał się on z pracownikiem tytułowego parku i wręczył mu pojemnik, w którym ten miał przeszmuglować embriony dinozaurów. Nie wspomniano o tym w filmie, ale w książce Michaela Crichtona, która była podstawą scenariusza filmu Spielberga, zostało wyjaśnione, że to wysoko postawiony pracownik konkurencyjnej firmy BioSyn, będącej rywalem InGenu.

Wszystkie odpowiedzi poznamy, gdy filmu "Jurassic World: Dominion" trafi do kin. Jego premiera została zaplanowana na 11 czerwca 2021 roku. Niedawno wznowione zostały zdjęcia do tego filmu przerwane z powodu pandemii COVID-19.