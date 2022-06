Wyrazista uroda Juliette Lewis i jej zamiłowanie do oryginalnych strojów czynią ją stałą bywalczynią plebiscytów na najgorzej ubraną gwiazdę. Niezaprzeczalny talent aktorski i umiejętność wcielania się w rozmaite postaci zagwarantowały jej w latach 90. status jednej z najlepszych aktorek w Hollywood. W oscarowych archiwach figuruje jako nominowana do Oscara za rolę w "Przylądku strachu". W księgach guru mody Richarda Blackwella jej nazwisko pojawia się natomiast przy haśle, które budzi trwogę: "najmniej twarzowa fryzura w historii Oscarów". Juliette przechodzi jednak obojętnie i obok pochwał pod swoim adresem, i krytycznych uwag. Robi swoje.

Zbuntowana nastolatka

Juliette Lewis urodziła się 21 czerwca 1973 roku w Los Angeles. Jej ojciec - Geoffrey Lewis jest aktorem, natomiast matka - Glenis Beatley - projektantką. Mała Juliette od najmłodszych lat była zafascynowana aktorstwem. Po raz pierwszy wystąpiła przed kamerami jako dwunastolatka w serialu "The Facts of Life". Dwa lata później, za sprawą swojej prośby skierowanej do sądu, została legalnie wyzwolona spod opieki rodziców oraz zwolniona z ograniczenia dla dziecięcych aktorów, które nie pozwalało jej m.in. na pracowanie więcej niż pięć godzin dziennie. W wieku 15 lat, z pomocą indywidualnego nauczyciela, zdała egzamin odpowiadający końcowemu w szkole średniej.

W tym samym czasie dał też znać o sobie jej burzliwy charakter. Młodej aktorce zdarzyło się m.in. zostać aresztowaną za kierowanie samochodem bez prawa jazdy i przebywanie w dyskotece dla dorosłych. Wkrótce wytrwałość Lewis w dążeniu do celu została nagrodzona - zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Home Fires". Miała wówczas 14 lat.

Początkowo powierzano jej niewielkie role w komediach. Zagrała przyjaciółkę głównej bohaterki (Alyson Hannigan) w filmie "Moja macocha jest kosmitką" (1988). Wystąpiła też u boku Chevy'ego Chase'a i Beverly D'Angelo w produkcji "W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju" (1989). Przepustką do wielkiej kariery okazała się dla Lewis kreacja Danielle Bowden w remake'u "Przylądka strachu" (1991). Za swoją drugoplanową kreację została wyróżniona nominacją do Oscara, a na planie produkcji Martina Scorsese współpracowała z takimi gwiazdami kina, jak Jessica Lange, Nick Nolte i Robert De Niro. Dzięki tym sukcesom uwagę na młodą aktorkę zwrócił sam Woody Allen, który zaprosił ją do współpracy przy filmie "Mężowie i żony" (1992).



Juliette Lewis: Produkt lat 90. 1 / 24 Juliette Lewis urodziła się 21 czerwca 1973 roku w Los Angeles. Jej ojciec - Geoffrey Lewis jest aktorem, natomiast matka - Glenis Beatley - projektantem. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Niezwykle udany był dla Lewis 1993 rok. Zagrała wówczas w "Kalifornii" u boku Brada Pitta , z którym była wówczas związana w życiu prywatnym. Jeszcze ważniejsza okazała się kreacja w - uznawanym dziś za kultowy - obrazie "Co gryzie Gilberta Grape'a?" Lasse Hallströma. Towarzyszyli jej inni młodzi zdolni: Leonardo DiCaprio i Johnny Depp.

Najbardziej kontrowersyjny film lat 90.

Lewis powróciła do komedii, od których zaczynała swoją karierę, za sprawą roli w "Wariackich świętach" (1994), ale zdecydowanie ważniejsza - i pewnie najsłynniejsza w całym jej aktorskim dorobku - okazała się jednak jej kolejna rola. W słynnych "Urodzonych mordercach" (1994) Olivera Stone'a wcieliła się w Mallory Wilson Knox. Otrzymała za tę kreację m.in. nagrodę aktorską na festiwalu filmowym w Wenecji.

"Urodzeni mordercy": Najbardziej kontrowersyjny film lat 90. 1 / 9 Na zdjęciu: Juliette Lewis i Woody Harrelson w filmie "Urodzeni mordercy" Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

W 1995 roku zagrała piosenkarkę Faith Justin w "Dziwnych dniach" Kathryn Bigelow i okazało się, że jest obdarzona także talentem wokalnym. Od tego czasu artystka sporo uwagi zaczęła poświęcać nie tylko swej karierze aktorskiej, ale i muzycznej. Niestety ucierpiała na tym jej pozycja w Hollywood. W 1996 roku zagrała jeszcze co prawda w brawurowym "Od zmierzchu do świtu" Quentina Tarantino. Ale później było już tylko gorzej. Za kreację w filmie "Gorsza siostra" (1999) została nawet nominowana do Złotej Maliny.

Lewis przestała też otrzymywać propozycje ról pierwszoplanowych. Musiały jej wystarczać te drugorzędne, jak choćby w "Desperatach" (2000) Christophera McQuarrie czy "Starskym i Hutchu" (2004) Todda Phillipsa. Kino nieco o niej zapomniało, więc artystka zaczęła występować także w filmach telewizyjnych, takich jak "Histeryczna ślepota" (u boku Umy Thurman), za rolę w której nagrodzono ją nominacją do nagrody Emmy.

Zdjęcie Juliette Lewis w scenie z komedii "Wynajmę pokój" z 2000 roku / Album Online / East News

Tymczasem na dużym ekranie przydarzały jej się duże wpadki i występy w zupełnie nieudanych filmach, jak m.in. "Old School: Niezaliczona" (2003). Powróciła więc do ról stricte komediowych, głównie jednak epizodycznych - wystąpiła m.in. w "Dziewczynie z marzeniami" (2009), gdzie gwiazdą była Ellen Page, "Tak się to teraz robi" (2010) - tu na planie pierwszym byli Jennifer Aniston i Jason Bateman czy "Zanim odejdą wody" (2010) - aktorskiego popisu Roberta Downey'a Jr. i Zacha Galifianakisa.

Kariera muzyczna i życie prywatne

Mimo że nie miała w planach kariery muzycznej, zaczęła profesjonalnie śpiewać, zachęcona przychylnymi opiniami po występie w "Dziwnych dniach", gdzie wykonała dwie piosenki autorstwa PJ Harvey. Debiutancki minialbum jej zespołu Juliette And The Licks "...Like A Bolt Of Lighting" z 2004 roku przygotował grunt pod działalność w światku muzyki niezależnej. Dziś Juliette Lewis ma na koncie cztery dobrze przyjęte płyty i pozycję charyzmatycznej liderki rockowej grupy. W Polsce występowała kilka razy i zawsze była witana entuzjastycznie przez publiczność.

Lewis po nieudanym małżeństwie z mistrzem deskorolki Stevem Berrą stara się nie angażować uczuciowo w związki. Gwiazda skupia się na swojej karierze. Często powtarza, że lubi wypuszczać się na ulice Los Angeles z dyktafonem i rejestrować rozmowy przechodniów. Z nagrań czerpie potem inspirację do swoich piosenek; pomagają jej również wcielać się w różne role aktorskie.

Jak wielu innych artystów, którzy świecili triumfy w latach 90., ale później zupełnie o nich zapomniano, Lewis rozpoczęła więc przygodę z serialami. W 2012 roku mogliśmy ją oglądać w "Firmie", a w 2015 w "Podejrzanym". W międzyczasie stworzyła jedną z najlepszych aktorskich kreacji w ostatnim czasie w głośnym "Sierpniu w hrabstwie Osage" (2013) Johna Wellsa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sierpień w hrabstwie Osage" [trailer]

Widzieliśmy ją też w takich filmach, jak dramat: "Piekielny chłopak" (2014), fantasy "Jem i hologramy" (2015) czy thriller "Nerve", ale żadna z ról, które w nich zagrała, nie okazała się godna zapamiętania.

Juliette Lewis: Przeciwna operacjom plastycznym

Lepsze recenzje zyskała serialowa produkcja stacji Showtime "Yellowjackets", w której obok Lewis zobaczyliśmy też Christinę Ricci. Serial opowiada historię kobiecej drużyny piłki nożnej, której zawodniczki w wyniku katastrofy samolotu trafiają na odludzie. Dwadzieścia pięć lat później wracają pamięcią do tego czasu, a na jaw wychodzi prawda o dramatycznych wydarzeniach z przeszłości.

Wideo Yellowjackets (2021) Official Trailer | SHOWTIME

Przy okazji premiery serialu Lewis trafiła na czołówki plotkarskich magazynów z powodu wychudzonej sylwetki i widocznych zmarszczek na twarzy. Aktorka od dawna otwarcie krytykuje panujący w Hollywood trend poddawania się operacjom plastycznym, deklarując: "To naprawdę słodkie, kiedy kobieta chce być atrakcyjna dla swojego mężczyzny. Ale kiedy ludzie zaczynają nacinać swoją skórę i wstrzykiwać pod nią plastik po to, by być bardziej pożądanym - jestem przeciwna. To nie dla mnie" - mówiła Lewis w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Juliette Lewis na premierze serialu "Yellowjackets" / David Livingston / Getty Images

Niedawno Lewis mogliśmy oglądać w serialowej produkcji Peackock "Queer as Folk" - nowej wersji czyli nowej wersji serialu opowiadającego o społeczności LGBTQ+. Aktorka pracuje obecnie na planie serialu "Immigrant", który opowie historie powstania legendarnej grupy Chippendales, specjalizującej się w męskim striptizie.

