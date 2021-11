Julia Wieniawa postanowiła uciec od deszczowej pogody w Polsce i zabrała swoją mamę Martę Wieniawę Narkiewicz na egzotyczne wakacje na Malediwy. Ledwie się rozpakowały, od razu poszły razem ćwiczyć jogę na plaży. Potem rozkoszowały się herbatą macha, spacerowały po plaży, odpoczywały nad basenem. Julia postanowiła także sprawdzić swoją sprawność fizyczną, nad którą od wielu miesięcy ciężko pracuje z trenerem personalnym, i zrobiła sobie sesję zdjęciową, jak się wspina po linach rozwieszonych nad brzegiem oceanu oraz wdrapuje w kostiumie kąpielowym na pień palmy.

Julia Wieniawa wypoczywa, internauci komentują

Zdjęcia doczekały się wielu komentarzy internautów. "Co to za śliczna małpka wspina się po palmie po orzechy kokosowe?" - pisali jedni. Inni, bojąc się o to, że aktorka zrobi sobie krzywdę, ganili Wieniawę słowami: "Co ty, niepoważna jesteś? Zejdź stamtąd, bo spadniesz!". Były też osoby, które zirytowało nie to, co aktorka robi podczas urlopu, ale sam fakt, że znów urlop ma. "Które to już wczasy w tym roku?" - pytali, sugerując, że aktorka częściej wypoczywa niż pracuje.



Julia Wieniawa nie przejęła się złośliwościami, nie obliczyła też, który to jej urlop w tym roku. "Hmmm, a co?" - odpowiedziała ciekawskim. W obronie aktorki stanęli inni fani, pisząc, że właśnie po to, pracuje i dobrze zarabia, żeby żyć jak chce i wydawać ile i na co chce.



Tegorocznych wakacji rzeczywiście można Wieniawie zazdrościć. Zaczęła je od romantycznego wyjazdu z ukochanym Nikodemem Rozbickim na Mykonos, potem bawiła się na Capri, by po krótkiej przerwie wyruszyć na spontaniczną wyprawę po Europie, w czasie której zakochani odwiedzili m.in. Amsterdam, Paryż, Disneyland, Monte Carlo i Wenecję. W każdym z tych miejsc mieszkali w wyjątkowych hotelach. W Wenecji zdecydowali się na zabytkowy Hotel Danieli, w którym był kręcony film "Turysta" z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem.

Julia Wieniawa: Spektakularna metamorfoza

Wbrew złośliwym sugestiom części internautów Julia Wieniawa sporo pracuje. Niedawno miała miejsce premiera horroru "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2", w którym aktorka przeszła spektakularną metamorfozę. Film Bartosza M. Kowalskiego to kontynuacja produkcji z 2020 roku, która zdobyła na Netfliksie ogromną popularność. W pierwszej części Wieniawa grała Zosię, jedną z głównych bohaterek, w sequelu jej rola jest już nieco mniejsza, za to znacznie bardziej wymagająca. Wieniawa w przeistacza się bowiem w potwora, a jej charakteryzacja do roli robi ogromne wrażenie.



Julia Wieniawa: Kobieta sukcesu 1 / 10 Julia Wieniawa debiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym Roma. W latach 2012-2014 występowała w musicalach wraz z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego oraz w projekcie Rock Opera "Szambalia" w reżyserii Macieja Pawłowskiego w Teatrze Rose w Londynie. Ponadto brała udział w zajęciach aktorskich Ogniska Teatralnego "u Machulskich" oraz zajęciach przygotowujących do wyższych szkół teatralnych i filmowych w Atelier Aktorskim Pilaszewskiej i Nowakowskiej. Największą popularność przyniosła jej rola Pauli w telewizyjnej "rodzince.pl" (na zdjęciu). Młoda aktorka zagrała również w takich serialach jak: "Klan" (2014), "Na dobre i na złe" (2016), "Na Wspólnej" (2017) czy "Druga szansa" (2017). Źródło: Agencja FORUM Autor: TVP udostępnij

