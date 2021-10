Julia Wieniawa: Kariera

Julia Wieniawa zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w "rodzince.pl". Granie w popularnym serialu otworzyło jej wiele drzwi. Wkrótce zaczęła występować w kolejnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Na dużym ekranie zadebiutowała w "Kobietach mafii" Patryka Vegi.

W ostatnich miesiącach mogliśmy oglądać ją zaś w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Sala samobójców. Hejter", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy "Small World". Za kilka dni, dokładnie 27 października, premierę będzie miała kontynuacja "W lesie dziś nie zaśnie nikt" z Wieniawą w roli głównej.



Aktorka popularność zdobyła jednak nie tylko za sprawą swoich ról. Wieniawa nagrywa muzykę, bierze udział w kolejnych kampaniach, rozwija własne marki i aktywnie udziela się w sieci. Choć spokojnie mogłaby pozwolić sobie na dłuższą przerwę, wcale nie zamierza zwalniać tempa.

Julia Wieniawa na Instagramie. Pozuje z Pazurą

Wspomniana premiera filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt" na Netfliksie nie będzie jedyną w najbliższym czasie okazją do zobaczenia 23-letniej aktorki na ekranie. Młoda gwiazda już pracuje nad kolejnym projektem. To komedia gangsterska "Nie cudzołóż i nie kradnij", która ma trafić do kin w 2022 roku. Zdjęcia rozpoczęły się kilka dni temu.

W filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" zobaczymy też m. in. Mateusza Banasiuka, Mariusza Drężka oraz Cezarego Pazurę . Pod wspólną fotografią z tym ostatnim Julia Wieniawa zamieściła wymowny podpis: "Podwójne kłopoty".



Pazura także nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z młodszą koleżanką z branży. "Blask Młodości! Julia, dzięki. Przemiła i owocna współpraca!" - napisał na Instagramie filmowy Kiler.

"O, to była przyjemność! Wspaniale cię poznać" - odpowiedziała mu 23-latka.

Julia Wieniawa już kilka dni temu chwaliła się w mediach społecznościowych jednym kadrem z wykonanej na potrzeby nowego projektu filmowego sesji zdjęciowej. Później w sieci pojawiły się kolejne.



Obok fotografii, na których w białym stroju z bieliźnianym gorsetem i wielkimi skrzydłami wygląda jak prawdziwy anioł, trudno przejść obojętnie.



Maria Staroń