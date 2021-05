Julia Wieniawa rozgrzewa atmosferę na Instagramie

Julia Wieniawa spędziła ostatnio leniwy dzień na swoim tarasie z przyjaciółką Aleksandrą Korytowską. Dziewczyny postanowiły wykorzystać słoneczną pogodę, by popracować nad swoją opalenizną, a przy okazji opublikowały gorące zdjęcia.

Julia Wieniawa wreszcie miała wolną chwilę, by cieszyć się urokami swojego pięknego tarasu, który ozdobiła egzotyczną roślinnością. "Latko chooodź #tarsik" - napisała na Instagramie, publikując serię fotografii w bikini.

Zdjęcia skomentował znany fotograf Marcin Tyszka, który jest sąsiadem Julii Wieniawy. "Ooo sąsiadka" - napisał w komentarzu, dodając do niego emotikonę zakochanej buzi. Julia Wieniawa odpowiedziała mu żartobliwie. "Ooo sąsiad, już nie udawaj, że nas dziś nie podglądałeś. Haha całusy" - napisała.

Apel Julii Wieniawy

Z kolei na swoim InstaStories aktorka postanowiła podzielić się swoją rozterką i poprosić obserwatorów o pomoc. "Ja pie*dzielę. Dlaczego na Wikipedii jest moje najgorsze zdjęcie, z najgorszych moich czasów ever?! Nie wiem kto pisał moje bio na Wikipedii, bo to nie byłam ja" - zapewniła aktorka.

"Kto dodał to najgorsze zdjęcie na świecie? Powiedzcie mi, czy da to się jakoś zmienić? Albo czy któreś z was mogłoby to jakoś zmienić? Please!" - zaapelowała do swoich obserwatorów.

