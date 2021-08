Aktorska para jest razem od niespełna roku. W tym czasie chętnie podróżowali - odwiedzili między innymi Zanzibar i Egipt, niedawno wypoczywają w Grecji, skąd Wieniawa chętnie publikowała roznegliżowane zdjęcia w bikini.



Teraz Rozbicki i Wieniawa udali się na ślub znajomych. Nikodem Rozbicki podzielił się z fanami na Instagramie mini sesją zdjęciową sprzed kościoła, na której para nie kryje się z okazywaniem sobie uczuć.

Czytaj więcej! Dwa miliony! Julia Wieniawa świętuje kolejny sukces!

Portal Pudelek.pl zwraca też uwagę na kosztowną stylizację Wieniawy.



"Gwiazda miała na sobie tiulową sukienkę projektu Lany Nguyen, za którą trzeba zapłacić 1800 złotych. Dzierżyła też elegancką torebkę od Prady za 'skromne' 4 tysiące" - czytamy na Pudelku.

Zdjęcie Julia Wieniawa prezentuje torebkę za 4 tysiące złotych / @juliawieniawa / Instagram

Julia Wieniawa: Nowa fryzura

Niedawno Julia Wieniawa opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, które mocno zaintrygowało jej obserwatorów! Ambitna i przedsiębiorcza 22-latka pokazała bowiem fotografię, na której, zaprezentowała swój "nowy" wygląd - długie gęste włosy aktorka znana m.in. z serialu: "Rodzinka.pl" zastąpiła krótką fryzurą w czarnym kolorze. Chociaż twarz Julii jest widoczna jedynie połowicznie, to już ten widok wystarczy do tego, by... zaskoczyć!

Czyżby Julia Wieniawa zdecydowała się na "ostre cięcie"? Wiele wskazuje na to, że zmiana na głowie gwiazdy jest jedynie tymczasowa i wiąże się z kolejnym projektem Julii. O tym, że "coś się święci", poinformowała w opisie sama piosenkarka.

Instagram Post

Wkrótce później aktorka ujawniła, jaką niespodziankę przygotowała dla swoich fanów. "YASSS! To już jutro! Mój nowy singiel 'Na Darmo' zapowiadający pierwszy album, na który tak długo czekacie" - ogłosiła na Instagramie.