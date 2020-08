Julia Wieniawa wyruszyła nad polskie morze. Jej zdjęcia z plaży w Chałupach zachwyciły internautów. "Najpiękniejsza" - piszą wniebowzięci fani aktorki.

Gwiazda seriali "Rodzinka.pl" i "Zawsze warto" niedawno wróciła z wakacji we Włoszech. Ostatnie dni lipca spędziła na zażywaniu słonecznych kąpieli na Sycylii. Niedługo po powrocie do kraju wyruszyła w kolejną podróż. Tym razem postawiła na polskie morze. Aktorka wyjechała do położonych na Półwyspie Helskim Chałup.

Młoda aktorka pochwaliła się w sieci słonecznym kadrem znad Bałtyku. Do zdjęcia, którym podzieliła się na Instagramie, pozowała z koleżanką. Na fotografii obie mają na sobie dopasowane kolorystycznie bikini.



Na reakcję internautów nie trzeba było czekać. Ponieważ gwiazdę "Zawsze warto" śledzi w sieci ponad 1,7 mln osób, szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni wakacyjnym zdjęciem Wieniawy.

Niektórzy postanowili też zamieścić komentarze nawiązujące do słynnej z piosenki Zbigniewa Wodeckiego plaży nudystów w Chałupach.

"Jak Chałupy, to po co strój? Jak Chałupy, to chyba nago. Chałupy welcome to..." - żartują internauci.

We wrześniu Wieniawę czeka powrót na plan "Tańca z Gwiazdami" Aktorka jest jedną z faworytek programu Polsatu.



W ostatnim występie przed zawieszeniem show razem ze Stefano Terrazzino zaprezentowali ogniste tango do utworu "Roxanne". "Szybciej zabiło mi serce" - przyznała wzruszona Iwona Pavlović. "Poprawność, emocje. Ja to kupuję. Trzymaj się tego, to było emocjonujące"- dodała jurorka. Para otrzymała za taniec komplet punktów.



"Taniec z Gwiazdami": Julia Wieniawa z maksymalną oceną jurorów 1 / 6 Podczas drugiego odcinka "TzG", który z powodu środków ostrożności wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa odbył się bez udziału publiczności, Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino zaprezentowali się jako ostatnia para wieczoru. Źródło: East News Autor: Piotr Molecki udostępnij

"Serce mi pęka na myśl o tym, co się dzieje na świecie i w kraju, dlatego uważam, że decyzja stacji Polsat o przesunięciu dalszej części programu na jesień była słuszna. Bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze" - tak Julia Wieniawa skomentowała w marcu na Instagramie fakt zawieszenia produkcji "Tańca z Gwiazdami" w związku z pandemią koronawirusa.

Maria Staroń