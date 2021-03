Julia Roberts i George Clooney znowu razem

Choć George Clooney i Julia Roberts mają w swojej filmografii udział w kilku komediach romantycznych, to nigdy jeszcze nie zagrali w takim filmie razem. Teraz się to zmieni. Wszystko za sprawą obrazu "Ticket to Paradise", którego będą również producentami.

Dla Julii Roberts i George'a Clooneya bedzie to już piąty wspólny film /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Clooney i Roberts spotkali się już na planie trzech produkcji z serii rozpoczętej filmem "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" oraz dramatu Jodie Foster "Zakładnik z Wall Street". "Ticket to Paradise" będzie ich pierwszą wspólną komedią romantyczną. Jak podaje portal "Deadline", reżyserem filmu będzie Ol Parker ("Hotel Marigold", "Mamma Mia! Here We Go Again"), a zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.



Parker jest również współautorem scenariusza filmu "Ticket to Paradise", który napisał wspólnie z Danielem Pipskim. George Clooney i Julia Roberts wcielą się w role byłych małżonków, którzy po rozwodzie muszą spróbować się dogadać, gdy okoliczności zmuszają ich do wycieczki na Bali. Podążają tam tropem swojej córki, którą chcą powstrzymać przed popełnieniem tego samego błędu, jaki sami popełnili 25 lat wcześniej.

Informacja o powstaniu filmu "Ticket to Paradise" to również dobra wiadomość dla przemysłu kinowego. Jak mówią przedstawiciele studia Universal, film z Clooneyem i Roberts tworzony jest z myślą o kinach i na obecną chwilę nic nie wskazuje na to, by produkcja została sprzedana jakiejś platformie streamingowej.

Julia Roberts, której popularność przyniósł występ w komedii romantycznej "Pretty Woman" Garry’ego Marshalla, ostatnio można było zobaczyć w serialu "Homecoming" i filmie "Powrót Bena" z 2018 roku. Aktorka jest w obsadzie powstającego właśnie serialu "Gaslit" dotyczącego afery Watergate.



Dla George'a Clooneya, który ostatnio wyreżyserował dla Netfliksa film "Niebo o północy", w którym zagrał też główną rolę, "Ticket to Paradise" to pierwszy zapowiedziany nowy projekt.

