Julia Roberts, laureatka Oscara, jedna z najsłynniejszych gwiazd współczesnego kina, kończy w sobotę, 28 października, 50 lat. Co ciekawe, Roberts - dziś zaliczana do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających hollywoodzkich aktorek - w młodości nie planowała kariery artystycznej, lecz medyczną (chciała zostać lekarzem weterynarii). Zdanie zmieniła dopiero w wieku 17 lat. Wyjechała wówczas do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła pracę modelki i zapisała się do szkoły aktorskiej.