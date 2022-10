Judy Tenuta nie żyje. Aktorka o polskim pochodzeniu zmarła w wieku 72 lat

Popularna aktorka komediowa, Judy Tenuta zmarła na raka jajnika w czwartek po południu w Los Angeles. Miała 72 lata. Wystąpiła w takich produkcjach jak: "Dziedziczki", "Plump Fiction" i "Going Down in LA-LA Land".

Judy Tenuta /Michael Bezjian/WireImage /Getty Images