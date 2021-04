Judi Dench był zła, że przegrała wyścig o Oscara z Marcią Gay Harden?

Nagrodzona Oscarem za najlepszą drugoplanową rolę żeńską w filmie „Pollock” Marcia Gay Harden udzieliła ostatnio wywiadu, w którym wróciła pamięcią do dnia swojego triumfu sprzed 20 lat. Z jej słów wynika, że nie wszystkie konkurentki nominowane razem z nią do tej nagrody cieszyły się z jej zwycięstwa. Choć nie podaje konkretnego nazwiska, ze słów Harden wynika, że może chodzić o Judi Dench.

W 2001 roku w wyścigu do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej wystartowały Marcia Gay Harden, Judi Dench (nominowana za rolę w filmie "Czekolada"), Kate Hudson i Frances McDormand (obie nominowane za film "U progu sławy") oraz Julie Walters ("Billy Elliot"). Oscara zdobyła Harden, która w filmie "Pollock" wcieliła się w postać malarki Lee Krasner.



"Czułam się świetnie. Zwyciężyła nowa krew. I naprawdę czułam, że reszta dziewczyn cieszy się z mojego sukcesu. Tylko jedna z nich - nie będę podawać nazwiska, ale nie była to Kate - nie była zadowolona" - wyznała teraz Marcia Gay Harden w wywiadzie dla magazynu "Vulture". Z dalszych jej słów wynika, że chodzi o Judi Dench. Garden wykluczyła bowiem Julie Walters, a jeśli chodzi o Frances McDormand, to przyznała, że są przyjaciółkami, a poza tym McDormand ma "w dupie" nagrody aktorskie.

"Szczerze, nie chcę mówić o nikim żadnych negatywnych rzeczy. To tylko moje wrażenie, że ktoś był niezadowolony, ale kto to może wiedzieć, co chodzi ludziom po głowie. Osobiście jestem fanką wylewnych gratulacji. Bardzo się cieszę sukcesami innych. Uważam, że na szczycie jest miejsce dla wielu. Czasem potrzeba po prostu zaakceptować to, że życie toczy się swoim torem, a wtedy przyjdzie czas i dla ciebie" - powiedziała w tej samej rozmowie Harden.



W tym samym roku Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej nagrodzona została Julia Roberts za rolę w filmie "Erin Brockovich". Gdy była młoda i nieznana, Roberts przegrała z Harden wyścig o rolę w filmie braci Coen "Ścieżka strachu".



W 1999 roku Judi Dench otrzymała Oscara za najlepszą drugoplanową rolę żeńską. Nagrodzono ją za występ w filmie "Zakochany Szekspir", w którym wcieliła się w postać królowej Elżbiety. Wielu krytykowało ten wybór z powodu niewielkiego czasu ekranowego, jaki w tym filmie otrzymała Dench. W sumie aktorka była nominowana do Oscara siedmiokrotnie. Po raz ostatni w 2014 roku za rolę w filmie "Tajemnica Filomeny".