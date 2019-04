Jude Law: Demoniczny piękniś

W "Vox Lux" dwukrotnie nominowany do Oscara brytyjski aktor Jude Law wciela się w rolę menedżera wielkiej gwiazdy pop, granej przez Natalie Portman. To już ich czwarte spotkanie na ekranie.

Jude Law w scenie z filmu "Vox Lux" /materiały prasowe

Przez większość swojej kariery miał łatkę pięknisia. Jego uroda sprawiała, że na początku obsadzano go w rolach demonicznych dandysów: jak w "Utalentowanym panu Ripleyu", "Północy w ogrodzie dobra i zła" czy "Wilde. Historii pisarza". Nawet w filmie Stevena Spielberga "A.I. Sztuczna inteligencja" zagrał Żigolaka Joe. Kiedy w zeszłym tygodniu świat obiegły jego półnagie zdjęcia z planu drugiego sezonu "Młodego papieża", na chwilę znowu wszystko skupiło się na tym, jak świetnie - tym razem pomimo upływu lat - wygląda Jude Law.

Reklama

Choć miał już wówczas na koncie kilka filmów (między innymi oryginalny "eXistenz" Davida Cronenberga), to światu objawił się jako Dickie Greenleaf, dla którego Matt Damon tracił głowę w "Utalentowanym panu Ripley'u" Anthony'ego Minghelli. Ta rola przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara. Zawsze trzymał się go też mundur i historyczny kostium: zagrał rosyjskiego snajpera we "Wrogu u bram", dezertera w czasie wojny secesyjnej we "Wzgórzu nadziei" (jego druga nominacja do Oscara), Sherlocka Holmesa, Vortigerna w "Królu Arturze: Legendzie miecza" i Karenina w "Annie Kareninie" u boku Keiry Knightley. Ale to serial Paolo Sorrentino "Młody papież" najlepiej zagrał z wizerunkiem Lawa, wciskając jego posągowo piękną postać w sutannę i robiąc z niego konserwatywną głowę Kościoła.

Jude Law: Od amanta do papieża 1 17 Jude Law, uważany za jednego z najwybitniejszych aktorów angielskich w piątek, 29 grudnia, skończył 45 lat. Najseksowniejszy mężczyzna świata 2004 roku według magazynu "People", nominowany do Oscara za rolę w filmie "Utalentowany pan Ripley" przyznał w 1992 roku w programie "The Tonight Show with Jay Leno", że imię otrzymał na cześć piosenki Beatlesów "Hey Jude". Autor zdjęcia: Vittorio Zunino Celotto Źródło: Getty Images 17

W "Vox Lux" Jude Law po raz czwarty gra w duecie z Natalie Portman. 15 lat temu spotkali się na planach filmów "Bliżej" i "Wzgórze nadziei", 3 lata później partnerowali sobie również w "Jagodowej miłości".

Law nie schodzi również z desek europejskich i amerykańskich teatrów. Jego występy trzykrotnie przyniosły mu nominację do nagrody Lawrence'a Oliviera - jednego z największych teatralnych wyróżnień. Angażuje się też w działalność charytatywną. Aktor ma piątkę dzieci - jego najstarsza córka Iris Law jest modelką.

"Vox Lux" to magnetyzujący portret XXI wieku i świata współczesnej popkultury, a jednocześnie historia dorastania w blasku fleszy, opowieść o utracie niewinności i wykreowanym wizerunku, od którego nie można uciec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Vox Lux" [trailer] materiały dystrybutora

Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z niej gwiazdę muzyki pop. Od tej pory media śledziły każdy jej ruch, a jej kariera rozwijała się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest już tą samą osobą. Po skandalicznym incydencie, który o mały włos nie zrujnował jej kariery, chce wrócić na scenę. Musi ponownie zmierzyć się ze wspomnieniami sprzed lat, a w dodatku - przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.