"Killer Heat": Kolejna ekranizacja twórczości Jo Nesbo

Jak informuje portal Deadline, autorem scenariusza filmu "Killer Heat" jest Roberto Bentivegna ( "Dom Gucci" ), a poprawek dokonał w nim nominowany do Oscara Matt Charman ( "Most szpiegów" ). Film wyreżyseruje Philippe Lacote , któremu międzynarodową sławę przyniósł pokazywany w 2020 roku na Festiwalu Filmowym w Wenecji film "Noc królów" . Zdjęcia do "Killer Heat" mają rozpocząć się już w maju tego roku na Krecie.

Popularność Jo Nesbo przyniosła książkowa seria, której bohaterem jest detektyw Harry Hole. W cyklu tym wydano już trzynaście powieści. Jedna z nich, "Pierwszy śnieg" , została przeniesiona na duży ekran przez Tomasa Alfredsona. Film z Michaelem Fassbenderem w roli Hole’a okazał się jednak klapą.

"Killer Heat" to jeden z kilku projektów, w których będzie można w najbliższym czasie zobaczyć Josepha Gordona-Levitta Aktor jest m.in. w obsadzie oczekiwanego przez fanów "Gliniarza z Beverly Hills 4". Z kolei Shailene Woodley pracuje obecnie u boku Adama Drivera nad nowym filmem Michaela Manna zatytułowanym "Ferrari". Richarda Maddena już w kwietniu będzie można oglądać w roli głównej w jednym z najbardziej kosztownych seriali w historii, czyli "Cytadeli".

