Joseph Fiennes: Z "Opowieści podręcznej" do Egiptu

​Jego gwiazda rozbłysła po roli w "Zakochanym Szekspirze". Rolą w serialu "Opowieści podręcznej" zdobył kolejnych fanów. A potem wyjechał na wyprawę do Egiptu kręcić dokument. "To, czego się nauczyłem, to nie spieszyć się" - mówi Joseph Fiennes. Będzie miał, zatem czas, aby obchodzić swoje 49. urodziny.

Joseph Fiennes na konferencji prasowej serialu HBO "Opowieść podręcznej" w Nowym Jorku (2018) /Matthew Eisman /Getty Images

Joseph Alberic Twisleton-Wykeham-Fiennes urodził się 27 maja 1970 roku w Salisbury. Angielski aktor, reżyser, producent filmowy, teatralny i telewizyjny.

Dorastał w West Cork w Irlandii. W wieku 17 lat ukończył szkołę artystyczną w Suffolk i zaczął występować w Young Vic Youth Theatre, po czym pracował w... kuchni w National Theatre. Można powiedzieć, że scenę poznał od podszewki...



I dobrze sobie na niej radził: pierwszy sukces sceniczny odniósł rolą w sztuce "The Woman in Black", która była wystawiana na West Endzie. Otrzymał za nią bardzo dobre recenzje i tym samym zapewnił sobie angaż do kolejnego przedstawienia, którym było "A Month in the Country". Kreacją, jaką tam stworzył udowodnił, że jest utalentowanym aktorem. Przez kolejne dwa sezony występował w spektaklach wystawianych przez prestiżową Royal Shekaspeare Company.Czyż można się dziwić, że dostał tytułową rolę w nagrodzonym Oskarem filmie "Zakochany Szekspir" ("Shakespeare in Love"), gdzie zagrał postać młodego Williama Szekspira, a dzięki następnej kreacji, którą stworzył w "Elżbiecie" okrzyknięto go jednym z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia.

Za rolę w "Zakochanym Szekspirze" aktor odebrał nagrody: krytyków Las Vegas - Sierra Award, Blockbuster Entertainment, krytyków w Chicago i MTV za... najlepszy pocałunek z Gwyneth Paltrow.

W jego życiu zaczął się wówczas okres częstych romansów. I nic dziwnego. Wiele koleżanek z planu - i nie tylko - chciało sprawdzić, czy nagroda ta mu się należała...

Z przeszłości Joseph Fiennes trafił do przyszłości, na plan serialu "Opowieści podręcznej", luźnej adaptacji powieści o tym samym tytule autorstwa Margaret Atwood. Akcja serialu dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdy narodziny stały się rzadkością, a płodne kobiety uczyniono surogatkami rodzin uprzywilejowanych.

I znowu zmiana planu: tym razem Egipt, gdzie aktor udał się wraz ze swoim kuzynem, znanym odkrywcą Ranulph Fiennesem, aby realizować dokument dla National Geographic. "Niezwykle długa podróż wzdłuż Nilu, 4 tysiące mil, aż do Sudanu. Pod koniec podróży zwracał się do mnie jak do brata, choć bardziej czułem się niczym jego syn, ze względu na wiek oczywiście" - wspominał w jednym z wywiadów aktor.

"To, czego się nauczyłem, to nie spieszyć się" - dodawał.

Prywatnie "Zakochany Szekspir", który wychował się w wielodzietnej rodzinie, jako najmłodszy z sześciorga dzieci, poślubił w Toskanii szwajcarską modelkę Maríę Dolores Di,guez. Para ma dwie córki - Sam i Isabel.