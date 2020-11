Jonah Hill wyreżyseruje film dokumentalny

Po świetnie przyjętym komediodramacie "Najlepsze lata" Jonah Hill szykuje się do realizacji drugiego filmu w swojej karierze reżyserskiej. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor przedstawi widzom postać terapeuty dra Phila Stutza, a jego film ma być poświęcony szeroko pojętemu zagadnieniu terapii. Jednym z producentów ma być Joaquin Phoenix.

Jonah Hill staje coraz częściej za, a nie przed kamerą /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

Jonah Hill o swoim nowym projekcie poinformował za pośrednictwem portalu Instagram. W swoim wpisie zaprezentował zdjęcia z planu filmu, na których widoczny jest jego główny bohater, dr Phil Stutz.



"Rozpoczęliśmy właśnie prace nad moim drugim filmem. Wyreżyseruję go dla Netfliksa. Będzie to film dokumentalny o moim wybitnym terapeucie, doktorze Philu Stutzie. Opowiem w nim również ogólnie o terapii. Założeniem filmu jest uchwycenie jej roli, a także zaprezentowanie sposobów Phila na radzenie sobie z życiem w sposób, który nie jest banalny ani tandetny. Dziękuję Netfliksowi, mojej ekipie, Joaquinowi Phoeniksowi i reszcie producentów, ale przede wszystkim Philowi za możliwość terapii za pośrednictwem Netfliksa. Jeśli nie stać was na terapię, mam nadzieję, że będziecie mogli wykorzystać podpowiedzi Phila w zależności od tego, co odczuwacie (depresja, niepokój, żal itp.) i wykorzystać je w zaciszu waszych domów. Wszyscy tego potrzebujemy" - napisał Hill.

Reklama

Jak widać, założenia projektu Hilla są ambitne, ale nie wiadomo nic więcej na temat sposobu, w jaki do ich realizacji ma przyczynić się powstający film dokumentalny. Dla Hilla to debiut w tym gatunku i jeśli opierać się tylko na podstawie instagramowego opisu projektu, można spodziewać się czegoś świeżego.

Instagram Post

Nominowanego do Oscara za role w filmach "Moneyball" i "Wilk z Wall Street" Hilla można było ostatnio oglądać w filmie "Plażowy haj" i w serialu "Pohamuj swój entuzjazm". W 2018 roku, jako aktor, wziął udział w innym projekcie Netfliksa - serialu "Maniac". Jego fabularnym debiutem reżyserskim był film "Najlepsze lata" z 2018 roku. Wzbudzając nostalgię za latami 90. ubiegłego wieku, opowiadał historię 13-letniego Steviego, który spędzając dni na jeździe na deskorolce, uczy się życia od starszych od niego kolegów.