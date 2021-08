Jonah Hill: Sława zniszczyła jego życie prywatne

Amerykański aktor, scenarzysta, producent i komik szerszej widowni znany jest z występów w takich produkcjach, jak "Supersamiec", "Wpadka", "Evan Wszechmogący" czy "Wilk z Wall Street". Ostatnimi czasy dwukrotnie nominowany do Oscara gwiazdor rzadziej pojawia się na ekranie. Jak przyznał w wywiadzie udzielonym magazynowi "GQ", jest to spowodowane zmianą życiowych priorytetów.

Jonah Hill: Zaległości w życiu prywatnym

Po tym, jak nagle zyskał międzynarodową sławę, poczuł się zagubiony i przytłoczony. "Świetnie radziłem sobie pod względem zawodowym, ale w życiu prywatnym miałem ogromne zaległości. Jako dwudziestolatek nie poświęcałem czasu na jakąkolwiek autorefleksję. Po prostu parłem na przód, próbując za wszelką cenę osiągnąć większy sukces. Nie ewoluowałem jako człowiek" - zdradził Hill.



Gwiazdor zaznaczył, że jego problemy z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości wynikały w dużej mierze z tego, iż jego życie zmieniło się niemal z dnia na dzień. "Miałem nieco ponad 20 lat. Byłem dzieciakiem. Miałem za dużo władzy i samodzielności, a za mało umiejętności życiowych. Nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Rzuciłem studia, bo wydawały mi się stratą czasu. Jednego dnia żyłem sobie swoim spokojnym życiem, a następnego dnia byłem gwiazdą i wszyscy znali moje nazwisko. To było szalone" - wspomina aktor.



Momentem przełomowym, podobnie jak w przypadku wielu ludzi, okazały się dlań 30. urodziny. To wówczas aktor zrozumiał, że chce spróbować swoich sił jako reżyser. W 2018 roku udało mu się zrealizować ten plan - nakręcił wówczas komediodramat "Najlepsze lata" według scenariusza swojego autorstwa. Film zdobył nominacje do nagród Critics Choice i Independent Spirit, a także wziął udział w sekcji "Special Presentations" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Jonah Hill: Nowe priorytety

Hill podkreślił, że reorganizacja życia, której się podjął, wiązała się z nieuniknionym odpoczynkiem od Fabryki Snów. "Kiedy skończyłem 30 lat, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę zawsze marzyłem o tym, żeby zostać reżyserem. Gdybym wtedy nie wysiadł z tego rozpędzonego pociągu, pewnie nigdy bym tego nie zrobił. Wtedy wcisnąłem pauzę. Musiałem zrobić sobie przerwę od Hollywood. Dokonanie zmian w życiu i swojej głowie zajęło mi kilka lat" - wyznał.



Jeszcze w tym roku na ekrany trafi nowa produkcja z udziałem Hilla. Mowa o realizowanej dla Netflixa komedii "Don’t Look Up" w reżyserii Adama McKaya. W obsadzie znaleźli się również m.in. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Cate Blanchett i Meryl Streep. Film przedstawi historię dwójki astronomów, którzy wyruszają w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi kometą.



Premiera obrazu zaplanowana jest na 24 grudnia.



