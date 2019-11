Jonah Hauer-King wcieli się w ukochanego Małej Syrenki

Prace nad aktorską wersją filmu "Mała Syrenka" idą pełną parą. Wreszcie wybrano aktora, który zagra ukochanego głównej bohaterki - księcia Eryka. Wcieli się w niego Jonah Hauer-King, który partneruje Zofii Wichłacz w serialu "Świat w ogniu: Początki".

Jonah Hauer-King zagra księcia Edwarda /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Najpierw była baśń "Mała Syrenka", pióra Hansa Christiana Andersena, opowiadająca o syrenie, która zakochała się w księciu. Utwór stał się kanwą pełnometrażowego filmu animowanego z 1989 r., wyprodukowanego przez wytwórnię filmową Walt Disney. Teraz przyszła pora na wersję aktorską, co wpisuje się w szerszy trend. W "nowe szaty" ubrano wcześniej takie hity Disneya, jak "Dumbo", "Aladyn" i "Król Lew". Prace na planie filmu "Mała Syrenka" rozpoczną się na początku 2020 r.



Najpierw do mediów trafiła informacja, że w rolę Arielki wcieli się 19-letnia piosenkarka, czarnoskóra Halle Bailey. Jej wybór spotkał się z wieloma negatywnymi opiniami. Po trwającym bardzo długo castingu do roli księcia Edwarda, angaż dostał 24-letni brytyjsko-amerykański aktor Jonah Hauer-King. Okazał się lepszy m.in. od byłego wokalisty boys bandu One Direction - Harry'ego Stylesa, który był rozpatrywany wcześniej do tej roli.

Hauer-Kinga możemy obecnie oglądać w serialu BBC "Świat w ogniu: Początki" u boku Zofii Wichłacz. Gra tłumacza pracującego w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, który zakochuje się w polskiej kelnerce Kasi. Wybuch II wojny światowej komplikuje ich losy. Na początku października aktor, w ramach promocji serialu, odwiedził Warszawę. W swoim portfolio ma też rolę w filmie "O psie, który wracał do domu".

W obsadzie "Małej Syrenki" znaleźli się ponadto Javier Bardem (Król Tryton), Jacob Tremblay (Florek), Awkwafina (Blagier), Daveed Diggs (Sebastian) oraz Melissa McCarthy (Urszula). Reżyserii podejmie się Rob Marshall, twórca "Chicago" i "Wyznań gejszy".