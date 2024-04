"Joker: Folie a Deux" w USA tylko dla dorosłych. Jak będzie w Polsce?

Drugi "Joker" tylko dla dorosłych!

W 2019 roku podobna klasyfikacja wiekowa nie przeszkodziła "Jokerowi" w zarobieniu w kinach na całym świecie ponad miliarda dolarów. To był pierwszy film z taką kategorią wiekową, któremu udało się to osiągnąć.



Zajmujące się przyznawaniem kategorii wiekowych amerykańskie stowarzyszenie Motion Picture Association of America ogłosiło w środę 3 kwietnia, że reżyserowany przez Todda Phillipsa ("Kac Vegas") film "Joker: Folie a Deux" otrzymał kategorię wiekową R.



W uzasadnieniu takiej decyzji czytamy, że znalazła się w nim przemoc, obraźliwy język, erotyczne sceny oraz pełna nagość. Podobne powody doprowadziły do przyznania takiej samej kategorii wiekowej poprzedniej produkcji o Jokerze.

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, autorem scenariusza i reżyserem "Joker: Folie a Deux" jest Todd Phillips.

Tytułową rolę powtarza w nim Joaquin Phoenix , a oprócz nowej w obsadzie Lady Gagi w roli Harley Quinn , w filmie występują też: Zazie Beetz, Catherine Keener oraz Brendan Gleeson.

Premiera filmu zaplanowana została na 4 października.

"Joker: Folie a Deux" - fabuła

Nieznana jest dokładna fabuła "Joker: Folie a Deux". Jej spora część rozgrywać się będzie prawdopodobnie w szpitalu psychiatrycznym Arkham Asylum, do którego trafił tytułowy bohater filmu.

Niedawno potwierdziły się wcześniejsze spekulacje mówiące o tym, że "Joker 2" będzie tzw. musicalem z szafy grającej. Oznacza to, że w filmie znajdzie się przynajmniej piętnaście znanych utworów muzycznych przygotowanych w nowych aranżacjach specjalnie dla niego. Jedną z nich będzie "That’s Entertainment", którą w najsłynniejszej wersji śpiewała Judy Garland. W filmie usłyszymy też dwa całkowicie nowe utwory.

