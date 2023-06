Jednym z największych znaków zapytania w filmowym kalendarzu na 2024 rok jest "Joker: Folie à Deux" . W kontynuacji nagrodzonej Oscarem opowieści o złoczyńcy z Gotham Todd Phillips porzucił klasyczną formułę narracji, decydując się na nakręcenie musicalu. W historii kina nie ma zbyt wielu muzycznych produkcji o superbohaterach, dlatego wszyscy zastanawiają się, jakie mogą być punkty odniesienia dla powstającego filmu.



Głos w tej sprawie zabrał Lawrence Sher, który jest operatorem obu części "Jokera". Podsunął on fanom ciekawy trop. Zdradził bowiem, że inspirował się niesławnym musicalem Francisa Forda Coppoli "Ten od serca" z 1981 roku.



"'Ten od serca', czyli stary film Francisa Forda Coppoli" - powiedział Sher, gdy YouTuber Matti Haapoja zapytał go o obrazy, które studiował, przygotowując się do prac nad "Folie à Deux". - "Niezależnie od tego, czy ten film naprawdę wpłynął na kształt sequela, po części być może, stał się początkiem rozmowy dla mnie, scenografa Marka Friedberga i Todda, gdy szukaliśmy inspiracji na początku prac. Nawet jeśli nie jest to odniesienie, które weźmiesz ze słowami: 'Chcę, żeby to tak wyglądało', to jest ono jak pożywka dla mózgu".