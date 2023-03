Największym Hitem Netfliksa "Johnny" został oczywiście w Polsce, gdzie z miejsca stał się numerem jeden wśród kinowych propozycji platformy.

Ale film Daniela Jaroszka świetnie radzi sobie także na całym świecie, znajdując się na liście Top 10 w aż 39 krajach. Spośród nieanglojęzycznych produkcji lepszy wynik osiągnął tylko indyjski film "Chor Nikal Ke Bhaga".

Obecnie "Johnny" to czwarta najpopularniejsza produkcja filmowa Netfliksa na świecie. Na pierwszym miejscu plasuje się "Luther: Zmrok" , drugie zajmuje wspomniana produkcja z Indii "Chor Nikal Ke Bhaga", podium zamyka zaś animacja "The Magician's Elephant".

"Johnny": O czym opowiada film?

"Johnny" to historia spotkania dwóch światów - założyciela hospicjum w Pucku ks. Jana Kaczkowskiego ( Dawid Ogrodnik ) i młodego recydywisty Patryka Galewskiego ( Piotr Trojan ), który za włamanie do mieszkania otrzymuje karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Kiedy chłopak po raz pierwszy pojawia się w hospicjum, nie wie, jakie obowiązki mógłby pełnić. Nic nie wskazuje na to, że będzie stawiał się w tym miejscu regularnie w stanie trzeźwości.



Ks. Kaczkowski daje mu jednak szansę. Dzięki wyjątkowemu podejściu do ludzi z problemami, uczy Patryka odpowiedzialności, empatii i nawiązywania prawdziwych relacji z ludźmi. Zachęca go do rozwijania kulinarnych zainteresowań i podjęcia stałej pracy. W międzyczasie okazuje się, że duchowny cierpi na glejaka mózgu i ma przed sobą maksymalnie kilka miesięcy życia.

"Z czystym sumieniem mogę ten film polecić każdemu. To absolutnie unikalna historia, w której humor miesza się z poważnymi tematami, ale są one przystępnie podane. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie" - mówi reżyser Daniel Jaroszek.

"Johnny" hitem polskich kin. Prawie milion widzów

- Dawid Ogrodnik po raz kolejny totalnie przeistacza się w graną przez siebie postać. Staje się księdzem Kaczkowskim, jest nim. A gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, albo nie znał Jana, w finale filmu, tradycyjnie dla typowych biopików, otrzymujemy archiwalia z udziałem pierwowzoru i przekonujemy się, że aktorska transformacja była stuprocentowa - pisał o roli Ogrodnika Łukasz Maciejewski.



"Johhny" miał premierę podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie zdobył aż cztery nagrody, w tym tę przyznawaną przez publiczność. Wyróżnieni zostali także Piotr Trojan (główna rola męska), Marta Stalmierska (debiut aktorski, również za film "Apokawixa") oraz Dawid Ogrodnik (Złoty Kangur - nagroda australijskich dystrybutorów filmowych).

Daniel Jaroszek otrzymał także Nagrodę im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" za najbardziej obiecujący debiut. "Siłą tego filmu jest prostota, bezpretensjonalność i znakomite aktorstwo" - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.



Film okazał się także hitem polskich kin. Obejrzało go już 987 030 widzów.