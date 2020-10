Johnny Depp zostanie nagrodzony podczas EnergaCamerimage 2020

Johnny Depp otrzyma Nagrodę Camerimage dla Aktora ze Szczególną Wrażliwością Wizualną podczas tegorocznej edycji festiwalu. Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią COVID-19, gwiazdor nie przyjedzie jednak do Torunia. Poznaliśmy także film zamknięcia imprezy - będzie to "Minamita" Andrew Levitasa.

Johnny Depp niestety nie pojawi się w Toruniu /Thomas Niedermueller /Getty Images

Sztuka filmowa potrafi doskonale naśladować zawiłe ścieżki prawdziwego życia, a tworzone w jej ramach opowieści oddziałują na emocje i intelekt widzów z różnych regionów świata. Sztuka filmowa potrafi jednak również podnosić żmudną codzienność do artystycznej potęgi, naświetlać mroki ludzkiej natury w taki sposób, że w fikcyjnych historiach złożonych z ruchomych obrazów rozpoznajemy siebie samych. To zaledwie kilka z licznych społeczno-kulturowych refleksji, którymi reżyser Andrew Levitas dzieli się w swoim drugi pełnometrażowym filmie "Minamata".

Opowiada w nim porywającą i zarazem przerażającą historię prywatnej wojny wytoczonej przez legendarnego amerykańskiego fotoreportera W. Eugene'a Smitha korporacji, której lekceważący stosunek do reguł bezpieczeństwa skutkował zatruwaniem toksyczną rtęcią rzeki przepływającej przez japońskie miasto Minamata. Artystyczna wściekłość Smitha spowodowała, że trwające całymi dekadami cierpienie mieszkańców zostało uwiecznione na fotografiach, które obiegły cały świat, a dzięki artystycznym zdjęciom Benoîta Delhomme’a "Minamatę" czeka ten sam los.



Pokaz "Minamata", która została wybrana filmem zamknięcia 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, będzie miał miejsce w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki w sobotę, 21 listopada, po gali zamknięcia.



W trakcie wydarzenia przyznana zostanie również Nagroda Camerimage dla Aktora ze Szczególną Wrażliwością Wizualną Johnny;emu Deppowi, jednemu z najbardziej wszechstronnych artystów dzisiejszego kina. Niestety, ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią COVID-19, aktor nie może przybyć osobiście do Torunia, w zamian odbierze nagrodę zdalnie. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że wirtualna obecność Johnny'ego Deppa w połączeniu z seansem "Minamaty" będzie wymownym podsumowaniem corocznej celebracji piękna i różnorodności X Muzy, jaką jest festiwal.

Napisać, iż Johnny Depp stał się przed kamerami W. Eugene'em Smithem, byłoby ogromnym niedopowiedzeniem. Aktor dosłownie zniknął w tej roli, opierając się na archiwalnych zapisach, ale także nasączając słynnego fotografa własną osobowością, którą dzielił się już z dziesiątkami innych swoich postaci. Od czasów przełomowej roli w "Edwardzie Nożycorękim" Tima Burtona po kreacje w "Minamacie" oraz kręconej przez Davida Yatesa trzeciej części serii "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", gdzie wcielił się w arcyłotra Gellerta Grindelwalda, Johnny Depp wykreował wielu pamiętnych bohaterów filmowych.



Stworzywszy galerię różnorodnych postaci, zyskał zasłużenie reputację aktorskiego kameleona, który jest w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu rzuconemu przez reżyserów, scenarzystów, kostiumografów i charakteryzatorów. Był uosobieniem romantycznego ideału w "Don Juanie DeMarco" Jeremy'ego Levena, ikonicznym gangsterem Johnem Dillingerem we "Wrogach publicznych" Michaela Manna, zarażającym entuzjazmem marnym reżyserem Edwardem D. Woodem Jr. w "Edzie Woodzie" Tima Burtona i strasznym kryminalistą Jamesem "Whiteyem" Bulgerem w "Pakcie z diabłem" Scotta Coopera.

Świat pokochał Johnny'ego Deppa za ekranową wariację na temat osobowości ekscentrycznego dziennikarza Huntera S. Thompsona w "Las Vegas Parano" Terry'ego Gilliama, a także za kreację szalonego i uroczo zawadiackiego pirata Jacka Sparrowa (wróć, kapitana Sparrowa!) w "Piratach z Karaibów: Klątwie Czarnej Perły" Gore'a Verbinskiego. Laureat Nagrody Camerimage dla Aktora ze Szczególną Wrażliwością Wizualną był za tę rolę po raz pierwszy w karierze nominowany do Oscara. Kolejne nominacje dostał za "Marzyciela" Marca Forstera, w którym wcielił się w Sir Jamesa Mathhew Barrie'ego, twórcę postaci Piotrusia Pana, oraz za odważny występ w makabrycznie zabawnym "Sweeneyu Toddzie: Demonicznym golibrodzie z Fleet Street" Tima Burtona

Można by zresztą wymienić mnóstwo innych pamiętnych ról Johnny'ego Deppa, za sprawą których aktor zyskał przychylność miłośników kina na całym świecie i którymi wpłynął na postrzeganie kina przez miliony widzów. Dość podkreślić, iż jest to aktor o wielu obliczach i osoba niezwykle wyczulona na piękno języka wizualnego filmu, a zatem jeden z tych niezwykłych artystów, których z przyjemnością nagradza się za ich wkład w rozwój X Muzy. Organizatorzy EnergaCamerimage żałują, że nie będą mogli wręczyć mu nagrody osobiście, są natomiast przekonani, że nie będzie to ostatni raz, gdy Johnny Depp pojawi się w Toruniu.