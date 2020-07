Johnny Depp zepchnął ze schodów Kate Moss?

Trwa proces, który Johnny Depp wytoczył wydawcy tabloidu "The Sun" za to, że gazeta nazwała go "żonobijcą". Od dwóch dni przed sądem zeznaje była żona gwiazdora. W poniedziałek, 20 lipca, aktorka powiedziała m.in., że jej Depp nie tylko ją bił, ale również groził jej śmiercią. Teraz stwierdziła, że nie tylko ona była jego ofiarą. Według jej słów, aktor zepchnął ze schodów Kate Moss, kiedy ta była jego dziewczyną.

Drugi dzień zeznań Amber Heard w głośnym procesie wytoczonym przez Johnny'ego Deppa przyniósł kolejne sensacyjne wyznania. Aktorka przyznała we wtorek, że uderzyła Deppa pięścią podczas "bardzo brutalnej" bójki, do której doszło w ich domu w Los Angeles w marcu 2015 roku. Zaznaczyła jednak, że miała ku temu powód. "Uderzyłam go tego dnia w obronie mojej siostry. Chciał ją zepchnąć ze schodów" - powiedziała aktorka.



Wspomnienie tej sytuacji sprawiło, że Heard postanowiła opowiedzieć o innym zdarzeniu, którego nie była świadkiem. "Słyszałam od dwóch osób, że kiedyś zepchnął ze schodów swoją dziewczynę, Kate Moss. W tamtej chwili miałam to w głowie. Przypomniało mi się, co usłyszałam i automatycznie stanęłam w obronie siostry".

Amber Heard wyjaśniła również, że wcześniej nie uciekała się do przemocy. "Przez lata byłam jego workiem treningowym. To był pierwszy raz, kiedy podniosłam na niego rękę w obronie własnej" - stwierdziła była żona Johnny'ego Deppa.

Obrońcy aktora zarzucili Heard, że wymyśliła tę historię, bo nigdy wcześniej nie wspominała o Kate Moss. Z kolei sama Moss, która była już przesłuchiwana przez sąd, zaprzeczyła, aby Johnny Depp kiedykolwiek stosował wobec niej przemoc. Jak dotąd modelka nie ustosunkowała się do najnowszych zeznań Amber Heard. Moss i Depp byli parą w latach 1994-1998.