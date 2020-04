Johnny Depp założył konto na Instagramie

Potrzeba było przymusowej kwarantanny, by Johnny Depp w końcu zdecydował się na założenie konta na Instagramie. Popularny aktor w niecałą dobę zebrał ponad dwa miliony followersów, którzy wysłuchali m.in. jego wersji utworu "Isolation" autorstwa Johna Lennona.

Johnny Depp w niecałą dobę zebrał ponad dwa miliony followersów /Franziska Krug /Getty Images

"Witajcie wszyscy, coś dla was nagrywam, dajcie mi chwilę" - podpisał Johnny Depp wrzucone przez siebie zdjęcie, na którym siedzi na drewnianej ławce w otoczeniu zapalonych świec. Kilka godzin później powrócił z nagraniem wideo, w którym podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pandemii i utworem Lennona.



"To dobry czas na rozpoczęcie dialogu. Niewidzialny wróg już doprowadził do niewypowiedzianych tragedii i niewiarygodnych szkód w życiu wielu ludzi. Czuję, że musimy sobie jakoś pomagać w tych mrocznych czasach. Dla tych, których kochamy, dla innych w naszych społecznościach, dla nas samych oraz dla świata i jego przyszłości" - powiedział Depp, zachęcając fanów do kreatywności.

"Nie możemy poddać się monotonii spowodowanej tą piekielną kwarantanną! To, co stworzycie dzisiaj, przyniesie korzyści jutro. Zróbcie, co tylko możecie, by uprzyjemnić dzień innym. Malujcie, czytajcie, myślcie, nauczcie się, jak zrobić film na iPhonie, zagrajcie na jakimś instrumencie, jeśli potraficie, a jeśli nie to się nauczcie" - zachęca Depp.

Wspominając o muzyce, Depp wyznał, że od jakiegoś czasu nagrywa album razem z byłym gitarzystą grupy Yardbirds, Jeffem Beckiem. A że kwarantanna to najlepszy moment na zaprezentowanie wspólnego coveru utworu Johna Lennona "Isolation", to właśnie ten utwór można usłyszeć na instagramowym koncie Jeffa Becka oraz na największych serwisach streamingowych z muzyką.