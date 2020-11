Johnny Depp za zagranie jednej sceny otrzyma... 10 mln dolarów

W następstwie kontrowersji wokół jego życia prywatnego, Johnny Depp został "poproszony" o opuszczenie obsady kolejnej części serii "Fantastyczne zwierzęta". Otrzyma jednak całą swoją gażę w wysokości 10 mln dolarów. Będzie to zawrotna kwota, zważywszy, że nakręcił tylko jedną scenę...

Po tym, jak Johnny Depp przegrał sprawę sądową z brytyjskim dziennikiem "The Sun" (gazeta oskarżyła go o przemoc względem jego byłej żony, Amber Heard), spotkał go kolejny cios. "Chciałbym poinformować, że zostałem poproszony przez Warner Bros. o rezygnację z mojej roli Grindelwalda w 'Fantastycznych zwierzętach'. Uszanowałem tę prośbę i zgodziłem się" - poinformował na Instagramie hollywoodzki gwiazdor.



Depp dostanie jednak coś na otarcie łez. Na jego konto spłynie pełne honorarium za rolę w "Fantastycznych zwierzętach 3", czyli ponad 10 mln dolarów - donosi serwis Hollywood Reporter. Brzmi to nad wyraz atrakcyjnie, jeśli weźmie się pod uwagę to, że aktor pojawił się na planie tylko jeden raz. I nagrał jedną scenę od czasu, kiedy 20 września wznowiono zdjęcia.



Konieczność wypłacenia całej gaży wynika z zapisu w jego kontrakcie, zgodnie z którym aktor otrzyma pełne wynagrodzenie, bez względu na to, jakie będą losy filmu i czy jego rola nie przypadnie innemu aktorowi.

"Fantastyczne zwierzęta" to spin-off cyklu o Harry’m Potterze. Początkowo premierę trzeciej części planowano na listopad 2021 roku, ale ostatecznie została przeniesiona na lato 2022. Depp zagrał w dwóch poprzednich częściach cyklu. Wcielił się w czarnoksiężnika, który chce zawładnąć światem.

