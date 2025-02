Johnny Depp w nietypowej roli. Ten film może zaskoczyć widzów

Johnny Depp jako Szatan w nowym filmie Terry’ego Gilliama

Terry Gilliam ("Fisher King", "Żywot Briana", "12 małp"), były członek Latającego Cyrku Monty Pythona, przygotowuje się do produkcji nowego filmu. W rolach głównych w "Carnival: At the End od Days" ("Karnawał: Ostatnie dni") mają zagrać Johnny Depp i Jeff Bridges .

"Będzie to prosta opowieść o Bogu, który chce zniszczyć ludzkość. (...) Tylko jeden bohater będzie się starał ocalić ludzi - będzie to Szatan. Bez ludzkości straciłby swoją pracę, a że jest istotą wieczną, to jego przyszłość zapowiadałaby się tragicznie. Odnajduje więc młodych ludzi i próbuje przekonać Boga, że to nowi Adam i Ewa. Będzie to komedia" - opowiadał już kiedyś o swoim projekcie Gilliam (cytat za PAP).

Johnny Depp i Jeff Bridges mają zagrać odpowiednio Szatana i Boga.

Produkcją filmu ma zająć się Włoch Andrea Iervolino. W obrazie w rewolucyjny sposób ma zostać wykorzystana technologia komputerowa.



"'Carnival' to niezwykle złożony film, szczególnie jak na niezależną produkcję. Połączy kino aktorskie z przełomowym CGI. Będzie to bez wątpienia najdroższy niezależny projekt w historii kina" - zdradza włoski producent.

Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia na planie mają rozpocząć się we Włoszech w kwietniu tego roku.