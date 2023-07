Johnny Depp pożegnał 11-letniego fana. Chłopiec zmarł wskutek choroby serca

Kori zmarł w niedzielę 9 lipca 2023 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat przeszedł dwa nieudane przeszczepy serca. Po ostatnim zabiegu i konsultacji z rodziną oraz lekarzami podjął decyzję, że nie podda się trzeciej operacji.

Johnny Depp pożegnał go na swoim koncie na Instagramie. "Płyń dalej, Kapitanie! Zaszczyciłeś nas swoim życiem i wprawiłeś w oszołomienie niezwykłą odwagą. Pokazałeś nam wszystkim, jak radzić sobie z przeciwnościami losu z humorem, niepojętą dojrzałością i wdziękiem. Jesteś wojownikiem, kolego. Spotkamy się ponownie na pełnym morzu".

Chłopiec prowadził w serwisie YouTube kanał "Kraken The Box" poświęcony piratom. Marzył, by śledziło go 100 tysięcy użytkowników. O jego historii dowiedziała się fundacja Make-a-wish, która skontaktowała się z aktorem Johnnym Deppem. Odtwórca roli Jacka Sparrowa przebrał się za swego bohatera z serii "Piraci z Karaibów" i przeprowadził z chłopcem 25-minutową rozmowę.

Depp nagrał także film promujący kanał Koriego. Nazywał go w nim "kapitanem" i zapewniał, że jest jego fanem numer jeden. Dzięki zaangażowaniu aktora chłopiec dorobił się oszałamiającej liczby 185 tysięcy obserwujących. Oprócz Deppa znaleźli się wśród nich inni celebryci, w tym Dwayne Johnson.

Pixi, matka Koriego, wydała oświadczenie. Podziękowała w nim wszystkim, którzy towarzyszyli jej synowi w tej podróży i go wspierali.