Johhny Depp zaskoczył jako Jack Sparrow

Z Johnnym Deppem w imieniu Koriego skontaktowała się organizacja charytatywna Make-a-wish. Gdy aktor poznał historię chłopca, natychmiast wkroczył do akcji. Najpierw odbył z młodym youtuberem 25-minutową wideorozmowę, a potem jeszcze nakręcił dla niego wzruszający dwuminutowy filmik.

"Kaptanie Kori, widzę, że jesteś świetnym youtuberem. Z przyjemnością będę subskrybować twój kanał i powiem wszystkim znajomym, by zrobili to samo. Życzę powodzenia, jestem twoim fanem numer jeden, kapitanie Kori. Z wyrazami szacunku i miłości" - mówi w nagraniu Depp ucharakteryzowany na głównego bohatera serii "Piraci z Karaibów" .

Wideo I had a phonecall with JOHNNY DEPP! [PART 1]

Zaangażowanie hollywoodzkiego gwiazdora błyskawicznie przyniosło rezultaty. Liczba subskrybentów kanału Koriego błyskawicznie podskoczyła do 185 tys. W gronie tym znalazł się m.in. Dwayne Johnson . "Johnny zrobił to z własnej woli, nic o tym nie wiedzieliśmy. Nagle obserwować nas zaczęły te wszystkie sławy, jak Dwayne Johnson. Wysłał nam wiadomość i zasubskrybował kanał. Mój Boże, co się właściwie dzieje?! Czujemy się, jakbyśmy wygrali na loterii. To istne szaleństwo!" - powiedziała mama Koriego. "Jestem w szoku. Nie przypuszczałem, że naprawdę uda mi się osiągnąć ten cel" - dodał uradowany chłopiec.