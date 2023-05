Potwierdziły się przedpremierowe przewidywania analityków, którzy wieszczyli kasowy sukces filmowi " John Wick 4 ". Czwarta odsłona hitowej serii z Keanu Reevesem w roli głównej zadebiutowała w kinach 24 marca. Przez weekend tylko w Ameryce Północnej zarobiła 73,5 miliona dolarów. To najlepsze otwarcie spośród wszystkich filmów o przygodach Johna Wicka.

Sukces kasowy filmu "John Wick 4" wpisuje się w dotychczasowy trend dotyczący kolejnych części serii. Każda z nich przynosiła wyższy zysk od poprzednich. Jeśli chodzi o weekendy otwarcia, kolejne części serii zarabiały w północnoamerykańskim box-office kolejno: 14, 30,4 oraz 56,8 miliona dolarów.

Czwarta część tego popularnego cyklu nazywana jest najlepszym filmem akcji ostatnich lat, a kaskaderskie popisy i choreografia scen akcji komentowane są z najwyższym zachwytem. Widzów nie odstraszył czas trwania filmu, który wynosi dokładnie dwie godziny i 49 minut. Obecnie "John Wick 4" zarobił 427.6 mln dolarów, a globalne wpływy całej serii przekroczyły 1 miliard dolarów.

W czwartej części serii do roli świetnie wyszkolonego zabójcy Johna Wicka powraca Keanu Reeves. Mężczyzna szuka odkupienia za swoje przewiny przeciwko syndykatowi zrzeszającemu najlepszych płatnych zabójców na świecie. Po złamaniu zasad syndykatu John Wick staje się jego celem numer jeden. Wielomilionowa nagroda za jego głowę sprawia, że nigdzie nie może czuć się bezpieczny. Czy to Osaka czy Berlin, czy w końcu Paryż, gdzie dochodzi do spektakularnego finału.

To już oficjalne. Powstanie "John Wick 5"

Chad Stahelski jeszcze przed premierą zdradził, że istnieje szansa, że przygody Johna Wicka doczekają się kontynuacji.

"Na razie zostawiamy "Johna Wicka". Jestem jednak przekonany, że studio ma plan. Jeśli wszystkim się spodoba i zarobi obłędną kasę, to zastanowimy się. Filmy z cyklu "John Wick" z jakiegoś dziwnego powodu zawsze pojawiają się w Japonii na samym końcu, jakieś trzy miesiące po reszcie świata. Jeśli tym razem też tak będzie, to będziemy promować film w Japonii we wrześniu" - mówił w jednym z wywiadów.

Szef studia Lionsgate, Joe Drake, na niedawnym spotkaniu z akcjonariuszami potwierdził, że "John Wick 5" powstanie. Ponoć film jest we wczesnych etapach przygotowań. Ponadto, powstają spin-offy serii, czyli "Ballerina", której data premiery zaplanowana jest na czerwiec 2024 roku oraz "The Continental", który zadebiutuje jeszcze w tym roku na platformie Peacock.