"John Wick 4": Gwiazdor walczy ze stereotypami. Wymusił zmiany w scenariuszu

"Nazywałem się Shang albo Chang. Dlaczego w hollywoodzkich filmach Azjaci to zawsze Shang albo Chang? Dlaczego nie mógł mieć normalnego imienia? Dlaczego musiało być takie pospolite? To samo z kostiumem. No tak, mandaryńskie kołnierzyki. Czemu i to było takie zwyczajne? To film z serii 'John Wick'. Wszyscy powinni być cool i mieć modne ubrania. Dlaczego on nie mógł wyglądać tak samo?" - tak Donnie Yen streścił swoje zastrzeżenia do scenariusza filmu "John Wick 4" w rozmowie z magazynem "GQ".

Donnie Yen walczy ze stereotypami w Hollywood

Reżyser tej produkcji pozytywnie rozpatrzył uwagi Yena i zgodził się na wprowadzenie zmian do granej przez niego postaci, w tym na zmianę imienia. W efekcie bohater nazywa się Caine. Elastyczność w kwestii zaproponowanych przez Yena zmian sprawiła, że chiński gwiazdor świetnie wspomina pracę nad kolejną odsłoną przygód Wicka.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Donnie Yen walczy w Hollywood ze stereotypami dotyczącymi Azjatów. Podobnie było w przypadku filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" , gdzie wcielił się w rolę niewidomego wojownika Chirruta Imwe. "Zwróciłem uwagę na stereotyp typowego chińskiego mistrza, który nigdy się nie uśmiecha" - opowiadał w jednym z wywiadów. Również i w tym przypadku ekipa filmowa zgodziła się na wprowadzenie zmian, dzięki czemu ekranowy Imwe jest bardziej pogodną postacią, a Yen miał dzięki temu możliwość większej improwizacji podczas zdjęć.

Caine, którego w czwartej części serii o Johnie Wicku zagrał Donnie Yen, to niewidomego płatny zabójca i przyjaciel głównego bohatera, granego przez Keanu Reevesa . Stoi przed nim trudny wybór - pozostać lojalnym wobec Wicka czy wobec organizacji, której zasady ten zdradził. We wspomnianym wywiadzie aktor wyznał, że wzorem przy tworzeniu tej postaci był dla niego Bruce Lee . Legendarny ekranowy wojownik jest mu szczególnie bliski. Wcześniej w serii kilku popularnych filmów Yen zagrał bowiem Ip Mana, nauczyciela Bruce'a Lee.

Premiera filmu "John Wick 4" zaplanowana została na 24 marca tego roku.