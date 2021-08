John Travolta o trudnej rozmowie z synem. "Mogę umrzeć jutro"

John Travolta i Kelly Preston pobrali się w 1991 roku. Od tamtej pory uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w Hollywood. Doczekali się trójki potomstwa - wspólnie wychowywali córkę Ellę oraz dwóch synów, Benjamina i Jetta, który przed dwunastoma laty zmarł wskutek uderzenia głową o wannę podczas ataku epilepsji.



John Travolta: Poważna rozmowa po śmierci żony

Latem zeszłego roku rodzina musiała zmierzyć się z kolejną tragedią - 12 lipca żona Travolty zmarła przegrywając walkę z nowotworem piersi. Preston była modelką i aktorką, która wystąpiła w kilkudziesięciu filmach. Widzowie kojarzą ją z takich produkcji, jak "Spalone mosty", "Wyrok śmierci" czy "Dziesiąty krąg".



Goszcząc w programie "Hart to Heart" prowadzonym przez aktora Kevina Harta, Travolta opowiedział o pierwszej poważnej rozmowie, jaką po śmierci żony przeprowadził ze swoim najmłodszym dzieckiem. Gwiazdor "Gorączki sobotniej nocy" i "Pulp Fiction" zdradził, że pewnego wieczoru podczas spaceru po okolicy jego 10-letni syn zdobył się na szczere wyznanie.



Reklama

"Pamiętam, że powiedział mi wtedy: 'Ponieważ mama odeszła, boję się, że ty też odejdziesz'. "To dwie zupełnie różne sprawy. Twój brat zmarł, gdy miał 16 lat. Był stanowczo za młody. Twoja mama zmarła w wieku 57 lat - również odeszła młodo. Nie znamy dnia ani godziny. Mogę umrzeć jutro. Ty również. Każdy może" - odparłem. Wytłumaczyłem mu, że nie mamy wpływu na to, kiedy odchodzą nasi bliscy i jest to coś, z czym trzeba się pogodzić" - wyjawił Travolta.

Instagram Wideo

John Travolta o synu: Nadał cel naszej rodzinie

Benjamin przyszedł na świat w listopadzie 2010 roku po tym, jak para przez trzy lata bezskutecznie starała się o dziecko. "Tchnął w nasz dom nowe życie i nadał naszej rodzinie cel" - wyznał wówczas aktor w wywiadzie udzielonym "People".



Instagram Post

Czytaj więcej! John Travolta stracił kolejną bliską osobę. Aktor w żałobie.

W październiku Preston obchodziłaby 58. urodziny. Z tej okazji Travolta opublikował na Instagramie dwa ślubne zdjęcia - swoje i rodziców - a wraz z nimi czułe życzenia dla zmarłej ukochanej. "Wszystkiego najlepszego skarbie! Znalazłem fotografię ze ślubu mamy i taty. Miło było zobaczyć naszą obok. Z wyrazami miłości, John" - napisał aktor.

Instagram Post