Podczas minionego weekendu John Goodman pełnił funkcję przewodniczącego podczas 62. Monte Carlo TV Festival. Aktor pojawił się w Monako, wzbudzając ogromne zainteresowanie fanów i mediów z całego świata.

John Goodman: Zrzucił ponad 90 kilogramów

"Tak szczerze, to on jest legendą. Mój wnuk go kocha, moja mama go kocha i kocham go ja. Jego fenomenalną karierę filmową i telewizyjną obserwuje kilka pokoleń. Zrobił już wszystko. Zagrał każdą możliwą postać. Gdyby nie był przewodniczącym jury, uhonorowalibyśmy go nagrodą za całokształt twórczości" - powiedział w rozmowie z prasą Laurent Puons, organizator imprezy.

Reklama

18 czerwca zaproszeni na festiwal celebryci pozowali na czerwonym dywanie. Ale to Goodman zrobił prawdziwą furorę. Wszyscy byli pod wrażeniem jego ogromnej metamorfozy. Aktor zmienił się nie do poznania. Przez ostatnie lata zrzucił ponad 90 kilogramów.



Przypomnijmy bowiem, że Goodman przez lata zmagał się z otyłością i w pewnym momencie ważył już niemal 200 kg. Waga wcale nie była jednak jego największym problemem.



Zdjęcie John Goodman w serialu "Roseanne" w 1996 roku / BC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images / Getty Images

W wywiadzie z 2009 roku aktor otwarcie mówił o problemach z nadużywaniem alkoholu. "W końcu przestałem się wszystkim przejmować. Miałem po prostu siebie dość. Nawet nie chciałem już być aktorem" - zdradził Goodman. Gwiazdor powiedział również, że był uzależniony do tego stopnia, że pił nawet na filmowym planie. "Jestem farciarzem, że nigdy mnie za to nie wylano z pracy" - przyznał.

John Goodman: Diametralna zmiana

W końcu artysta zdecydował się diametralnie zmienić swoje życie. Przestał pić i zapisał się na spotkania anonimowych alkoholików. Postanowił również skorzystać z pomocy trenera i dietetyka. Ponadto sam zaczął liczyć kalorie, spisując wszystko, co danego dnia zjadł. "Trzeba niezłej kreatywnej energii, by usiąść na tyłku i wymyślić, co się będzie jadło podczas kolejnego posiłku" - komentował, dodatkowo trenując sześć razy w tygodniu.

"Po prostu założyłem, że robię to na spokojnie. Chciałem zmienić swój styl życia. To jest proces, który będzie trwał aż do samego końca (...). Któregoś dnia spojrzałem w lustro i powiedziałem sobie: 'Muszę się jakoś za siebie zabrać. Mam do końca życia patrzeć w lustrze na tego palanta?'" - mówił w wywiadzie z Howardem Sternem.

Pierwsze efekty niezwykłej przemiany aktora dało się zauważyć w 2015 roku. Osiem lat później gwiazdor w niczym już nie przypomina pociesznego olbrzyma z dużą nadwagą. W szczerej rozmowie z ABC News Goodman opowiedział o swoich problemach z jedzeniem, porównując je do zmagań z alkoholizmem.

"Po prostu przestałem cały czas jeść. Wcześniej, gdy jakiekolwiek jedzenie trafiało w moje ręce, od razu wkładałem je do ust. Po prostu cały czas jadłem. Jadłem jak alkoholik. Kiedy przechodziłem na trzymiesięczną dietę, gubiłem w tym czasie 30 kilogramów, a później nagradzałem siebie sześciopakiem piwa lub czymkolwiek innym. Po prostu wracałem do starych nawyków" - wyjaśnił.

Zdjęcie John Goodman w 2004 roku / Lawrence Lucier/FilmMagic / Getty Images

"Tym razem chciałem schudnąć powoli - ruszając się, ćwicząc. Zbliżam się do wieku, w którym nie mogę sobie pozwolić na ciągłe siedzenie w bezruchu. Ruch daje mi siłę do działania" - dodał.



John Goodman: Początki kariery

John Goodman wcale nie zamierzał być aktorem. Urodził się 20 czerwca 1952 roku w Affton, w stanie Missouri i od dziecka interesował się sportem. Będąc nastolatkiem, zakochał się w futbolu amerykańskim. Świetnie radził sobie na boisku i został sportowym stypendystą Southwest Missouri State University. Niestety, jego znakomicie rozwijającą się karierę przerwała kontuzja. Dopiero wtedy Goodman, który również interesował się teatrem, zdecydował, żeby zdawać na studia aktorskie.

W 1975 ukończył studia na wydziale teatralnym Southwest Missouri State University w Springfield i przeprowadził się do Nowego Jorku. Tam zaczynał od reklam i występów w off-broadwayowskich teatrach. Potem przyszedł czas na kino.

Pierwszą ważną rolę zagrał w filmie "Dopaść Eddiego" (1983), w którym na planie spotkał się z legendą hollywoodzkiego kina - Kirkiem Douglasem.



Jako że odznaczał się sporą nadwagą, grywał głównie charakterystyczne role drugoplanowe. W latach 80. XX wieku można było go oglądać w takich filmach, jak "Słodkie marzenia" (1985), "Włamywaczka" (1987), "Wielki luz" (1987), "Bożyszcze tłumów" (1988) czy "Morze miłości" (1989).

W 1987 roku aktor rozpoczął współpracę z braćmi Coen - zagrał w ich filmie "Arizona Junior". Potem wystąpił w ich kolejnych, wielokrotnie nagradzanych i uwielbianych przez widzów produkcjach: "Barton Fink" (1991), "Hudsucker Proxy" (1994), "Big Lebowski" (1998) i "Bracie, gdzie jesteś?" (2000).

Wideo "Big Lebowski": Official Trailer

John Goodman: Najsłynniejsze role

Przełomem okazała się dla aktora rola Dana Connera, męża tytułowej bohaterki niezwykle popularnego sitcomu "Roseanne" (1988-97, a następnie od 2018). Goodman za swoją kreację zdobył Złoty Glob oraz m.in. siedem nominacji do Emmy i nagrodę People's Choice. Aktor zyskał sławę i popularność.



Kolejnym wielkim sukcesem była rola Freda Flintstona w filmie "Flintstonowie" (1994). Za tę kreację oraz za występ w "Pożyczalskich" pokochali go młodsi widzowie.

Wideo "Flinstonowie": (1994) Official Trailer

W 1995 roku John Goodman otrzymał dwie kolejne nominacje do nagrody Emmy - za rolę Stanleya Kowalskiego w telewizyjnej adaptacji sztuki Tennesse Williamsa "Tramwaj zwany pożądaniem" oraz za kreacją gubernatora Luizjany w filmie "Gruba ryba". Statuetkę Emmy otrzymał dopiero za gościnny występ w serialu "Studio 60" (2007).

W ostatnich latach aktor zagrał w takich filmach, jak "Artysta" (2011), "Kac Vegas III" (2013), "Dzień patriotów" (2016), "Atomic Blonde" (2017), "Valerian i miasto tysiąca planet" (2017) czy "Kong: Wyspa Czaszki" (2017),



Wideo "Kong: Wyspa czaszki" [trailer 3]

Obecnie prezentuje swój talent głównie w serialach, m.in. "Prawi Gemstonowie" i "The Conners".