​John David Washington w nowym filmie twórcy "Łotra 1"

Gareth Edwards, któremu rozgłos przyniósł niskobudżetowy thriller sci-fi "Strefa X", szykuje się do realizacji kolejnej produkcji. Po "Łotrze 1" i "Godzilli" teraz wyreżyseruje film zatytułowany "True Love". W roli głównej zobaczymy w nim Johna Davida Washingtona, znanego z filmów "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" oraz "Tenet".

Szczegóły fabuły nowego filmu Garetha Edwardsa trzymane są w tajemnicy. Widomo tylko, że akcja "True Love" ("Prawdziwa miłość") umiejscowiona będzie w niedalekiej przyszłości. Film Edwardsa będzie powrotem Washingtona do gatunku kina science-fiction, po tym jak wystąpił w ostatnim filmie Christophera Nolana, "Tenet".



Projekt filmu "True Love" nie jest nowy. Po raz pierwszy mówiono o nim jeszcze w lutym 2020 roku. Niedługo potem wybuchła jednak pandemia COVID-19, która zapewne sprawiła, że plany realizacji odłożono na później. Informacja o obsadzeniu w roli głównej Johna Davida Washingtona to dowód na to, że projekt nie został zapomniany.

Edwards nie tylko wyreżyseruje film, ale też napisze jego scenariusz. Będzie to jego pierwszy film od czasu filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" z 2016 roku. Jedną z producentek "True Love" będzie producentka "Łotra 1", Kiri Hart.

Sukces filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", który zarobił w kinach na całym świecie miliard dolarów, sprawił, że Edwards ostrożnie wybiera kolejne projekty. Zaprezentowany przez niego pomysł na film "True Love" od razu wzbudził zainteresowanie na rynku dystrybucyjnym. Jak informował portal "Variety", niemal na pniu został on "zaklepany" przez studio New Regency. W dystrybucyjnym repertuarze tego studia są m.in. czekające na premierę "Deep Water" z Benem Affleckiem i Aną de Armas oraz nowy film Roberta Eggersa "The Northman".

Washingtona ostatnio można było oglądać w filmie "Malcolm i Marie", a niedawno skończył zdjęcia do nowej produkcji Davida O. Russella, w której towarzyszyć mu będą m.in. Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Mike Myers i Chris Rock.