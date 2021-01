John Boyega i Robert De Niro zagrają w nowym filmie Netfliksa

Twórca „Pierwszej nocy oczyszczenia” Gerard McMurray pracuje nad nowym projektem. Będzie nim przygotowywany dla Netfliksa film „The Formula”. W rolach głównych wystąpią w nim John Boyega i Robert De Niro.

Robert de Niro /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Jak donosi portal "Deadline", film "The Formula" opowie historię utalentowanego kierowcy Formuły 1, który zostaje zmuszony przez złodziei do tego, by pracował dla nich jako kierowca w trakcie planowanego skoku. Bohater filmu nie ma wyjścia, a stawką jest życie jego rodziny. Na podstawie tego enigmatycznego opisu można przypuszczać, że w rolę kierowcy wcieli się John Boyega, któremu sławę i rozpoznawalność przyniosła rola w trzech ostatnich częściach "Gwiezdnych wojen".



Boyedze będzie partnerował Robert De Niro, który będzie też jednym z producentów powstającego filmu. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia, nie mówiąc już o ewentualnej dacie premiery. Niedawno szefowie Netfliksa zapowiedzieli, że chcą pokazywać co najmniej jeden premierowy film tygodniowo. Biorąc to pod uwagę, można liczyć na to, że zdjęcia do nowych produkcji rozpoczną się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.





Reklama

John Boyega to aktor aktywnie zaangażowany w ruch #BlackLivesMatter. Jakiś czas temu wyznał, że boi się o swoją przyszłość w Hollywood ze względu na swoje mocne wystąpienia piętnujące nierówności społeczne spowodowane rasizmem. Jak się okazuje, obawy te są nieuzasadnione - Boyega po sukcesie "Gwiezdnych wojen" jest rozchwytywanym aktorem. Niedawno wystąpił w jednej z części serialowej antologii "Mały topór" Steve’a McQueena. Lista projektów, z jakimi jest związany, jest imponująca. To m.in. thriller prawniczy "Naked Singularity", komedia sci-fi "They Cloned Tyrone", nowy film Gavina Hooda "The Test" oraz thriller "Borderland".



Robert De Niro w niedalekiej przyszłości zagra też m.in. w nowym, niezatytułowanym wciąż projekcie Davida O. Russella, filmie Jamesa Graya "Armageddon Times" oraz w oczekiwanym widowisku historycznym Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon". Popularny aktor obecnie pracuje na planie thrillera "Wash Me in the River", który opowie historię narkomana mszczącego się na handlarzach narkotyków za śmierć jego narzeczonej.