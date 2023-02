Z Robertem De Niro i Martinem Scorsese spotkał się ponownie na planie "Kasyna". Aktorski duet chwaliła partnerująca im na ekranie Sharon Stone.

"Współpracowałam z największymi gwiazdorami tej branży, którzy dosłownie przerywali moje sceny i mówili mi, co mam robić. Wyjątkami są Robert De Niro i Joe Pesci - ci faceci tacy nie są. Pozostali wychodzili z założenia, że nie będą słuchać tego, co mam do powiedzenia, bo nie pozwolą, by moja gra wpłynęła w jakikolwiek sposób na ich występ. To nie jest dobre aktorstwo. Rozumiem, że ktoś jest ceniony i sławny, ale uważność i słuchanie drugiej osoby to po prostu ludzki odruch. Nie wszyscy go mają" - wyjawiła gwiazda.

Joe Pesci: To on uprzykrzał życie Kevinowi

Pesci ma także na koncie udział w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" , w którym wcielił się w nikczemnego złodziejaszka Harry’ego Lyme’a. Oglądaliśmy go także w sequelu "Kevin sam w Nowym Jorku" .

Rozmawiając z magazynem "People" gwiazdor "Kasyna" i "Chłopców z ferajny" wyjawił, że na planie produkcji doszło do groźnego wypadku. Pesci kręcił wówczas scenę, w której jego bohater rusza w pościg za małym Kevinem. Kiedy dociera na miejsce, profilaktycznie sprawdza, czy klamka nie została rozgrzana, tak jak miało to miejsce w pierwszej części. Myśląc, że przechytrzył malca, Harry wchodzi pewnie do środka. Z chwilą, gdy drzwi się otwierają, uruchomiony zostaje prowizoryczny miotacz ognia, wycelowany wprost w głowę intruza.

Zdjęcie Joe Pesci w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" / Bridgeman Images – RDA / Agencja FORUM

"Oprócz spodziewanych guzów, siniaków i ogólnego bólu, który może się kojarzyć z tego typu scenami, w scenie, w której czapka Harry’ego staje w płomieniach, doznałem poważnych oparzeń na czubku głowy. Miałem szczęście, że naprawdę skomplikowane akrobacje wykonywali profesjonalni kaskaderzy" - zdradził aktor. I podkreślił, że mimo niedogodności praca nad kontynuacją "Kevina samego w domu" przyniosła mu wielką frajdę. "Wszyscy podeszliśmy do tego z ogromnym entuzjazmem. Na planie było nawet więcej spontaniczności i kreatywności niż podczas kręcenia pierwszej części" - zaznaczył Pesci.

Aktora pamiętają także fani kultowej serii "Zabójcza broń" , w której oglądaliśmy go w roli Leo Getza - najlepszego kumpla granych przez Mela Gibsona i Danny'ego Glovera detektywów. Pesci pojawił się w trzech filmach franczyzy.

Jedną z jego najlepszych ekranowych kreacji pozostaje także tytułowa rola w filmie "Mój kuzyn Vinnie" , w którym zagrał przebojowego, ale pozbawionego kwalifikacji adwokata stojącego przed życiowym wyzwaniem, jakim jest wyciągnięcie swego kuzyna z tarapatów.