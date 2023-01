Sharon Stone oskarża hollywoodzkich aktorów o seksizm. Wskazała dwa wyjątki

O tym, że w branży filmowej kobiety wciąż muszą mierzyć się z dyskryminacją i seksizmem, mówią nawet największe gwiazdy kina. Thandiwe Newton w rozmowie z "Vulture" wyznała, że ze względu na niewybredne komentarze, jakie podczas przesłuchania do roli w "Aniołkach Charliego" wygłosił na temat jej wyglądu reżyser produkcji, zrezygnowała z wyścigu o angaż. Maggie Gyllenhaal z kolei opowiedziała swego czasu o tym, jak usłyszała od producentów filmu, że jest za stara, by grać obiekt westchnień 55-letniego bohatera. A miała wówczas 37 lat. "Bycie kobietą w Hollywood nadal bywa potwornie frustrujące" - skwitowała gwiazda.

Sharon Stone chwali Roberta De Niro i Joego Pesciego

Wiele do powiedzenia na ten temat ma też Sharon Stone , która w Fabryce Snów pracuje od przeszło 40 lat. Gwiazda ujawniła w rozmowie z "Variety", że przez ten czas spotykała na planach niemal samych mizoginów. Pozytywne wrażenie zrobili na niej jedynie ekranowi partnerzy z filmu "Kasyno" z 1995 roku. Za rolę w tym filmie aktorka otrzymała Złoty Glob i nominację do Oscara.

"Współpracowałam z największymi gwiazdorami tej branży, którzy dosłownie przerywali moje sceny i mówili mi, co mam robić. Wyjątkami są Robert De Niro i Joe Pesci - ci faceci tacy nie są. Pozostali wychodzili z założenia, że nie będą słuchać tego, co mam do powiedzenia, bo nie pozwolą, by moja gra wpłynęła w jakikolwiek sposób na ich występ. To nie jest dobre aktorstwo. Rozumiem, że ktoś jest ceniony i sławny, ale uważność i słuchanie drugiej osoby to po prostu ludzki odruch. Nie wszyscy go mają" - wyjawiła gwiazda.

Sharon Stone o Michaelu Douglasie: Nie czułam się przy nim komfortowo

Być może Stone miała na myśli Michaela Douglasa , z którym zagrała przed laty w kultowym "Nagim instynkcie" . Choć aktorka nigdy nie zarzuciła mu wprost niewłaściwego zachowania, w jednym z wywiadów przyznała, że na planie panowała dość napięta atmosfera. "Była między nami bardzo dziwna energia. Nigdy nie czułam się przy nim komfortowo i jestem niemal pewna, że on też nie czuł się komfortowo przy mnie. To napięcie paradoksalnie idealnie pasowało to tego filmu" - zdradziła Stone w rozmowie z magazynem "Playboy".