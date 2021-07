Jodie Turner-Smith: To ona oświadczyła się przyszłemu mężowi

Czy kobieta powinna oświadczać się mężczyźnie? Wiele osób odpowie, że to wykluczone i kobieta powinna czekać, aż mężczyzna poprosi ją o rękę. Jednak Jodie Turner-Smith nie ma z tym problemu. Jak wyjawił jej mąż Joshua Jackson, to nie on oświadczył się swojej przyszłej żonie, ale ona jemu. Aktorka i modelka zadała mu kluczowe pytanie w bardzo romantycznych okolicznościach - gdy spędzali sylwestra w Nikaragui.

Joshua Jackson i Jodie Turner-Smith /Matt Crossick/PA Images /Getty Images

"To był sylwester. Byliśmy w Nikaragui. Było bardzo pięknie, niesamowicie romantycznie. Szliśmy plażą, gdy zapytała mnie, czy się z nią ożenię" - wspominał Jackson przy okazji wizyty w talk-show Jimmiego Fallona. Rzecz miała miejsce 31 grudnia 2018 r. Aktor przeczuwał, że wkrótce może paść takie pytanie i odpowiedział oczywiście "tak". Już z pewnej perspektywy czasu uznaje, że ślub z Jodie był "najlepszą decyzją, jaką podjął w życiu".



W maju jego żona powiedziała w programie "Late Night with Seth Meyers", że od razu wpadli sobie w oko. "Kiedy po raz pierwszy spotkałam mojego męża, mieliśmy jednonocną przygodę. Trwa ona już od dwóch, trzech lat" - stwierdziła czarnoskóra gwiazda. "Po pierwsze, zobaczyłam go, zanim on zobaczył mnie. Pomyślałam: +Chcę go!+. Później, kiedy mnie dojrzał, to udawałam, że go nie widzę. (...) Podszedł do mnie. Był czarujący, jak ma w zwyczaju, i przez cały wieczór nie odstępował mnie na imprezie" - wspominała Turner-Smith.



Wkrótce zostali parą, a niewiele ponad rok później, w grudniu 2019 r. wzięli ślub. W kwietniu 2020 r. powitali na świecie córkę, Janie.