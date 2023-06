W niedzielny wieczór odbyła się tegoroczna, 76. już ceremonia wręczenia nagród Tony. W gronie zwycięzców znalazła się Jodie Comer , którą międzynarodowa widownia pokochała za rolę psychopatycznej, acz niepozbawionej uroku zabójczyni Villanelle w popularnym serialu "Obsesja Eve" . 30-letnią aktorkę uhonorowano za występ w spektaklu "Prima Facie" wystawianym obecnie na Broadwayu. Comer w wyścigu o statuetkę pokonała m.in. Jessikę Chastain oraz Audrę McDonald.

Reklama

"Prima Facie" to monodram autorstwa australijsko-brytyjskiej dramatopisarki Suzie Miller. Comer sportretowała w nim Tessę Ensler, wziętą adwokatkę, która reprezentuje mężczyzn oskarżanych o przemoc seksualną. Bohaterka sztuki wkrótce znajdzie się jednak po drugiej stronie barykady. Gdy zostanie zgwałcona przez kolegę z kancelarii, będzie musiała stoczyć walkę o sprawiedliwość, odpierając bezduszne zagrywki prawników oprawcy - te same, które stosowała jak dotąd na sali rozpraw. Kreacja Comer - wyczerpująca tak pod względem emocjonalnym, jak fizycznym - spotkała się z bardzo entuzjastycznym odbiorem. "The New York Times" określił występ Brytyjki jako "pokaz olbrzymiego talentu i nieprawdopodobnej wytrzymałości".