Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego filmu Ariego Astera , twórcy takich kinowych hitów, jak "Dziedzictwo. Hereditary" czy "Midsommar. W biały dzień" . Komediowy horror "Bo się boi" zapowiadany jest jako "epicka, psychodeliczna odyseja, która wymyka się gatunkowym konwencjom i kipi czarnym humorem". Głównym bohaterem filmu jest znerwicowany paranoik Beau, który panicznie boi się otaczającego świata. Niespodziewany telefon od matki zmusi go do wyruszenia w niezwykłą podróż, w czasie której będzie musiał się skonfrontować z głęboko skrywanymi lękami.

Główną rolę w produkcji zagrał Joaquin Phoenix , któremu na ekranie partnerują m.in. Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson i Patti LuPone. Film trafi na ekrany polskich kin już 21 kwietnia.

Aster znany jest z tego, że popycha aktorów do przekraczania granic własnych możliwości i przełamywania barier - niekiedy kosztem zdrowia. W czasie kręcenia horroru "Dziedzictwo. Hereditary" Alex Wolff niemal złamał sobie nos i doznał kilku innych obrażeń.

"Krew spływała mi po kolanie, nie mogłem ruszyć ręką, a moja kostka była cała spuchnięta" - wspominał aktor w jednym z wywiadów. Występ u amerykańskiego reżysera okazał się nie lada wyzwaniem także dla Phoenixa. Podczas sesji Q&A, która odbyła się w minioną sobotę po przedpremierowym pokazie filmu "Bo się boi" w Nowym Jorku, reżyser ujawnił, że w czasie kręcenia jednej ze scen gwiazdor nagle stracił przytomność.

Joaquin Phoenix stracił przytomność na planie filmu. "To bardzo poetyckie"

"Kręciliśmy bardzo intensywną scenę z udziałem Patti. Kamera była skierowana w jej stronę, Joaquin był wtedy poza kadrem, pomagał innym aktorom. Nagle osunął się na ziemię. Na początku byłem naprawdę wkurzony, bo wyszło nam świetne ujęcie. Spojrzałem więc w tamtą stronę. Gdy go zobaczyłem, wiedziałem, że jest z nim źle, bo pozwalał innym się sobą opiekować. Zemdlał w czasie sceny skupionej na kimś innym. Do tego stopnia pochłonęło go pomaganie kolegom, że straci przytomność. Myślę, że to bardzo poetyckie" - wyjawił filmowiec.

Dokładna przyczyna omdlenia Phoenixa nie została podana. Powodem utraty przytomności było jednak prawdopodobnie przepracowanie lub niezwykle silne emocje towarzyszące mu w czasie gry. Aktor słynie z tego, że podczas pracy nad rolą niemal dosłownie przeistacza się w swojego bohatera, można więcdomniemywać, że i tym razem poświęcił się dla roli, nie bacząc na konsekwencje dla zdrowia.