"Najszczęśliwszy dzień XXI wieku. Udało się. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi" - mówił na Instagramie ze sceny Och-Teatru Mariusz Szczygieł .

Joanna Szczepkowska ogłosiła zakończenie komunizmu w Polsce

Przypomnijmy, że 29 października 1989 Joanna Szczepkowska w głównym wydaniu "Dziennika Telewizyjnego" powiedziała: "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm".

Kiedy pojawiła się w studiu TVP dowiedziała się, że rozmowa z nią zostanie nagrana wcześniej, nie znajdzie się na wizji "na żywo", na co wcześniej miała nadzieję.



Króciutki wywiad w "Dzienniku Telewizyjnym" miał dotyczyć teatru. Po półtorej minuty rozmowy, zapytana o plany na przyszłość, Szczepkowska powiedziała, że chciałaby zająć miejsce dziennikarki. Zamieniły się więc miejscami. Wówczas aktorka poczekała, aż operator zrobi zbliżenie na jej twarz i powiedziała, starając się panować nad emocjami i głosem: "Proszę państwa, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm".



Aktorka wspominała w książce "4 czerwca", że do domu wracała pieszo. Dotarła dawno po emisji "Dziennika", zresztą podejrzewała, że wywiad poszedł bez ostatniego zdania. "Dochodzę do swojego osiedla. We wszystkich prawie oknach pali się światło. Wchodzę do mieszkania. Cała podłoga w kwiatach" - pisała artystka.

