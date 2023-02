"Ta historia to mieszkanka humoru z 'Kac Vegas' z przewrotnością legendarnego 'Pulp Fiction' . Zacznie się dość miło i niewinnie. Ale do czasu. Główni bohaterowie, którzy spotkają się na wieczorze kawalerskim, nagle wpadną w sidła groźnych gangsterów. Od tej chwili życie każdego bohatera zawiśnie na włosku. Dosłownie. Będzie strasznie, ale i śmiesznie" - zapewnia reżyser i autor scenariusza Szymon Gonera.

Zdjęcie Joanna Opozda (2L) na planie "Wieczoru kawalerskiego" / Monolith Films / materiały prasowe

"Wieczór kawalerski" to też hołd złożony największym produkcjom polskim i światowym lat 90. "Staraliśmy się nawiązywać do filmów kultowych sprzed lat. Do 'Podziemnego kręgu', 'Leona zawodowca', ale również do polskich klasyków, takich, jak, np. 'Seksmisja', 'Nic śmiesznego', 'Dzień świra', czy 'Psy'. Jestem przekonany, że nasza historia przypadnie widzom do gustu" - opowiada Gonera.

Odjechany "Wieczór kawalerski"

"Wieczór kawalerski" to kino gatunkowe. Komedia utrzymana w konwencji pastiszu. Dla kogo? -"Mam syna, który ma teraz 13 lat. Nie uważam, że jest za młody na takie kino i dlatego chciałbym, żeby zobaczył 'Wieczór kawalerski'. Ale to produkcja, którą powinni obejrzeć nie tylko nastolatkowie, ale również osoby po sześćdziesiątce. Mój ojciec ma 77 lat i myślę, że wybierze się do kina. I pewnie będzie się dobrze bawił" - przyznaje Jan Wieczorkowski , który wciela się w rolę gangstera Wolfa.

Zdjęcie Jan Wieczorkowski (L) w filmie "Wieczór kawalerski" / Monolith Films / materiały prasowe

Podobnego zdania jest Mateusz Banasiuk , który w "Wieczorze kawalerskim" gra Maria, głównego bohatera i sprawcę całego zamieszania. "Ten film jest taki sam, jak mój bohater - brawurowy, zabawny, szybki i odjechany. 'Wieczór kawalerski' jest dla tych, którzy chcą trochę wyluzować. W tej produkcji nie brakuje pięknych kobiet i narwanych mężczyzn. A to wystarczy, by się nim zainteresować" - zauważa aktor.

W jedną z głównych bohaterek wciela się Joanna Opozda . "Ta rola była dla mnie wyzwaniem, ponieważ do tej pory jako aktorka byłam trochę zaszufladkowana. W 'Wieczorze kawalerskim' gram Kingę. To silna, Inteligentna, odważna i bardzo zaradna kobieta, która ma trudną sytuację rodzinną. W pewnym momencie moja bohaterka dostanie propozycję, by wziąć udział w wieczorze kawalerskim i zrobić tam striptiz. Czy się na to zgodzi? Tego w tej chwili nie ujawnię" - zapewnia aktorka.

"Bardzo dobrze czułam się na planie filmu. Ogromna w tym zasługa reżysera. Szymon Gonera to życzliwy wobec aktorów i skupiony na pracy twórca. Poza tym to niezwykle sympatyczny i otwarty człowiek. Cieszę się, że miałam okazję z nim współpracować przy 'Wieczorze kawalerskim'. Wierzę, że jeszcze się spotkamy na planie innego projektu" - dodaje Joanna Opozda.

"Wieczór kawalerski": O czym opowiada film?

Głównymi bohaterami "Wieczoru kawalerskiego" są Mario (w tej roli Mateusz Banasiuk), Świadek (Rafał Zawierucha) i Pan Młody (Patryk Szwichtenberg). Mężczyźni postanawiają zorganizować epicką imprezę na pożegnanie "wolności" jednego z nich. Towarzyszyć im będą trzy atrakcyjne kobiety, które za swój udział w realizacji pomysłu inkasują pokaźną sumkę. Wydaje się, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Problem w tym, że perfekcyjny plan nieoczekiwanie bierze w łeb, a pozorną kontrolę nad rozwojem wypadków przejmie pozbawiony wszelkich skrupułów groźny mafiozo Wolf (w tej roli Jan Wieczorkowski).To uruchomi lawinę komiczno-krwawych wypadków i zwrotów akcji.

Zdjęcie Mateusz Banasiuk w filmie "Wieczór kawalerski" / Monolith Films / materiały prasowe

W filmie "Wieczór kawalerski" wystąpili, m. in.: Joanna Opozda, Mateusz Banasiuk, Rafał Zawierucha, Jan Wieczorkowski, Kinga Jasik, Sylwia Gliwa, Magda Popławska, Marcel Sabat, Magda Perlińska i Arek Smoleński.