"Brigitte Bardot cudowna" to najnowsze dzieło Lecha Majewskiego, docenianego na świecie filmowego wizjonera, twórcy filmów "Młyn i krzyż" oraz "Wojaczek". W jego najnowszym filmie wystąpiły gwiazdy polskiego kina: Joanna Opozda, Weronika Rosati, Magdalena Różczka, Andrzej Grabowski, Eryk Lubos, Lech Dyblik, Tomasz Sapryk i inni. Film do kin w całej Polsce wprowadzi 21 października TVP Dystrybucja Kinowa.

Historia przedstawiona w filmie oparta jest na motywach podróży Telemacha w poszukiwaniu ojca, podobnie jak i u Homera pełna spotkań z postaciami mitycznymi, znajdując analogie w mitologii współczesnej kultury masowej i politycznej. Połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Adam mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama bronił Albionu jako pilot podczas drugiej wojny światowej i słuch o nim zaginął. Do Adama przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy go nie widział, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku i wznieci tuman pyłu, z którego wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały.

W obrazie wystąpili: Joanna Opozda, Kacper Olszewski, Magdalena Różczka, Weronika Rosati, Andrzej Grabowski oraz Tomasz Sapryk.

Zdjęcie Kacper Olszewski w filmie "Brigitte Bardot cudowna" / ANGELUS SILESIUS/Album / TVP

W postać Brigitte Bardot wcieliła się Joanna Opozda . Polska aktorka została zaakceptowana przez samą "Bardotkę".

"Casting odbył się w Los Angeles. Zorganizowała go bardzo wzięta reżyserka obsady. Ta sama, która robiła castingi do filmów braci Coenów. Na przesłuchaniu pojawiła się Claudia Schiffer oraz amerykańskie aktorki i modelki. Brigitte odrzuciła każdą z nich. Równocześnie w Warszawie trwały castingi wśród polskich aktorek. Nie uczestniczyłem w nich, bo nie mam w zwyczaju tego robić. Wolę zobaczyć efekt końcowy. Kino ma swój język i o wiele więcej czytam poprzez ekran. Zdesperowany, wysłałem Brigitte również polskie kandydatki. Użyłem słowa "zdesperowany", ponieważ nasze aktorki mówiły po polsku i miałem świadomość, że ona tego nie zrozumie. Jednak ku mojemu zdziwieniu Brigitte zaakceptowała Joasię Opozdę . Ucieszyło mnie to, bo spośród polskich kandydatek najbardziej podobało mi się właśnie jej przesłuchanie. Skoro dostaliśmy zielone światło, mogliśmy przystąpić do dalszej pracy" - Lech Majewski mówił w rozmowie z Polską Agencja Prasową.

Zdjęcie Plakat filmu "Brigitte Bardot cudowna" / TVP

- Kino Lecha Majewskiego rozmawia ze sobą w stylu raz powściągliwym, innym razem rubasznym. Tytułowa Bardot - gra ją bardzo podobna do Brigitte z młodości Joanna Opozda - wyłania się właśnie z "Pogardy" Godarda. Kinofil jest dzieckiem. Dziecko w kinofilu dostrzega ciało Bardot, ale dusza w dziecięcym kinofilu już zauważa pierwsze nawiązania, etymologię kina, Fritza Langa, Capri i jazz. I o tym jest właśnie ten film. O wolnościowym przenikaniu się dyskursów: wewnętrznym rozbiciu, który staje się monolitem artysty - pisał w recenzji filmu Łukasz Maciejewski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "PrzeVODnik": Prodeus o filmie "Brigitte Bardot cudowna" POLSAT GO

