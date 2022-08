"To już pewniak! Razem z Mateuszem Banasiukiem i Szymonem Gonerą, zaczynamy pracę nad nowym filmem" - oznajmiła Joanna Opozda na swoim profilu na Instagramie, pozując do zdjęcia z wymienionymi artystami. Nowy projekt odnotował też na swoim profilu Banasiuk: "To już oficjalne! Znów zobaczycie nas razem z Asią Opozdą na ekranie!". Ani Joanna, ani Mateusz nie zdradzili tytułu tej produkcji, ani zarysu jej fabuły.

Banasiuk wspomniał jedynie, wymieniając komentarze z obserwatorami, że będzie to czarna komedia, w której wątek miłosny będzie istotną częścią. Twórca projektu, Szymon Gonera, do tej pory był głównie reżyserem i scenarzystą filmów krótkometrażowych.

Banasiuk i Opozda: Zaczęło się od "Pierwszej miłości"

Wśród osób komentujących tę informację znalazł się kolega Banasiuka i Opozdy z "Pierwszej miłości", Michał Koterski, który od lat gra w tym serialu Henryka "Kaśkę" Saniewskiego. "Super. To weźcie jeszcze mnie do kompletu, będzie jak za starych, dawnych... Przypilnujemy wam dziecko" - napisał Koterski, nawiązując do tego, że Jowita i Radek z "Pierwszej miłości" mieli razem dziecko. "Które?" - zapytała dowcipnie Opozda, która prywatnie jest mamą półrocznego Vincenta. "Jedno i drugie" - odparł "Misiek".

Wprawdzie o Opoździe mówi się ostatnio przede wszystkim w kontekście jej życia prywatnego (rozstanie z mężem, Antonim Królikowskim i spór dotyczący alimentów na dziecko), to zarówno projekt realizowany z Banasiukiem, jak i to, że film "Brigitte Bardot cudowna", w którym zagrała tytułową rolę, dostał się do Konkursu Głównego na FPFF w Gdyni, wkrótce mogą sprawić, że priorytetowe staną się kwestie zawodowe.

Z kolei Banasiuk przypomniał, że wciąż na szerszą dystrybucję czeka fabularyzowany dokument "Agaton", w którym portretuje on Stanisława Jankowskiego ps. "Agaton", jedną z ciekawszych postaci zrywu z 1944 roku.