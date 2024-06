Joanna Opozda ma na koncie role w kilkudziesięciu filmach i serialach. Już wkrótce zobaczymy ją w najbardziej imprezowym filmie tego lata. "Wieczór kawalerski" do kin trafi już 5 lipca.

Joanna Opozda: Tego jeszcze nie grała

"Moja bohaterka Kinga przypomina trochę Maeve z 'Sex Education'. Jest buntowniczką, nie uznaje kompromisów i ma fajny, wyrazisty styl. Spodobała mi się już na etapie scenariusza" - wyznała Joanna Opozda . - "Dziewczyna jest konkretna, potrafi stawiać granice. Dlatego, kiedy Mario proponuje jej udział w imprezie organizowanej dla swojego przyjaciela i wyjaśnia powód zaproszenia, Kinga bez wahania odmawia. Nie wszystko jest na sprzedaż. Niestety, dziewczyna nie ma łatwego życia. Jej matka jest alkoholiczką, więc opieka nad młodszą siostrą spoczywa na jej barkach i to ona musi utrzymać całą rodzinę. Kiedy więc z powodu niewyparzonego języka Kinga traci kolejną pracę, jest załamana. Przypomina sobie o propozycji Maria i chcąc nie chcąc, przyjmuje ofertę. W końcu ma to być tylko taniec...".

Aktorka na potrzeby roli brała lekcje z instruktorem. Celem było wyćwiczenie bardziej naturalnych i spontanicznych ruchów, z większą świadomością swojego ciała. Fundamenty były jednak solidne, bo osiem lat temu Opozda brała udział w "Tańcu z gwiazdami". Jednak układu, który wykonuje w filmie, z pewnością nie pokazałaby na parkiecie popularnego show...

"Wieczór kawalerski": O czym opowiada film?

Mario i Janek postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. "Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas". Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu, używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak, gdy na imprezę wbija gangster z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie. Trzej przyjaciele będą musieli kierować się nie tylko zamiłowaniem do zakazanych substancji, ale też instynktem przetrwania. Istnieje bowiem realna obawa, że do wesela się nie zagoi...



Oprócz Joanny Opozdy w filmie występują takie gwiazdy, jak: Mateusz Banasiuk, Rafał Zawierucha, Magdalena Perlińska, Magdalena Popławska, Paulina Gałązka i Jan Wieczorkowski. Wszyscy oni zapowiadają doskonałą zabawę w klimacie komediowo-kryminalnym. W rolach epizodycznych zagrali również popularni influencerzy: modelka Karolina Pisarek i współzałożyciel Fame MMA Wojciech Gola.