Gala wręczenia nagród odbyła się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie podczas finału 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana", organizowanego przez Fundację im. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko". To coroczne święto teatralne artystów z niepełnosprawnością intelektualną, którzy występują tego dnia przed publicznością na Dużej Scenie teatru i otrzymują nagrody za swoje dokonania.

"Jesteście dla nas takimi promieniami słońca, uczycie nas co jest najważniejsze w życiu" - zwróciła się do uczestników wydarzenia Anna Dymna . "Uczę się od was tego, co jest prawdziwą radością i co naprawdę jest mi potrzebne (...). Z wami jest jakoś tak, że jestem szczęśliwa, że jestem człowiekiem" - podkreśliła aktorka.

Prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przypomniał podczas uroczystości, że medale św. brata Alberta otrzymują osoby i instytucje, które pomagają ludziom niepełnosprawnym, ubogim i chorym.

Jak zaznaczył, z okazji podwójnego jubileuszu - Fundacja im. Brata Alberta obchodzi 35-lecie działalności, a fundacja Anny Dymnej 20-lecie - postanowiono, że w tym roku będzie pięć medali.

"Jest to nasze wspólne podziękowanie dla osób, które w najróżniejszy sposób realizują tę piękną ideę św. brata Alberta 'Być dobrym jak chleb'" - mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

Tegorocznymi laureatami zostali: aktorka Joanna Kulig , piłkarz Piotr Zieliński , krakowska działaczka Cecylia Chrząścik, Alexander Kurek oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pracujących w Starym Skałacie oraz w Żytomierzu w Ukrainie. Podczas wtorkowej gali nagrody wręczył im biskup Daniel Muskus.

Joanna Kulig dziękuje mamie

Joannę Kulig kapituła zdecydowała nagrodzić za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Aktorka jest m.in. ambasadorką Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko", wspierała akcję charytatywną Wirtualny Kulig, której celem jest pomoc podopiecznym Fundacji Niesiemy Nadzieję, była ambasadorką akcji "Biegojazda po Sensoryczny Ogród Marzeń", zaangażowała się w Szlachetną Paczkę i projekt Akademia Przyszłości.

Aktorka odbierając medal wyznała, że jest on dla niej wyjątkowy. Zwracając się do siedzącej na widowni mamy powiedziała: "takie momenty pokazują, że warto dzielić się z drugim człowiekiem, dziękuje mamo, że nauczyłaś mnie tego".

Piotr Zieliński został doceniony za utworzenie domów dziecka na Dolnym Śląsku oraz ich wspieranie w ramach stowarzyszenia "Piotruś Pan". Piłkarz występujący we włoskim klubie SSC Napoli oraz w reprezentacji Polski kilka lat temu za swoje środki kupił w powiecie ząbkowickim dwa budynki, które zostały wyremontowane i przekształcone w domy dziecka. Do ośrodków prowadzonych przez rodziców piłkarza w ramach stowarzyszenia "Piotruś Pan" trafiają głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Sportowiec wspiera też podopiecznych stowarzyszenia.

Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "Bądźcie z nami" w Krakowie uhonorowana została jego prezeska Cecylia Chrząścik. Laureatka odbierając medal podkreśliła, że przyjmuje go w imieniu całej organizacji. "Dziękuje wam za wsparcie, za pomoc i proszę św. brata Alberta, żeby był z nami" - mówiła do współpracowników.

Natomiast Alexander Kurek został wyróżniony za wspieranie budowy Domów Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami w Łodzi i Radwanowicach. Urodził się w 1939 roku w Trzebini, ale od 40 lat mieszka w Niemczech. Na rzecz budowy domów dla osób niepełnosprawnych przekazał majątek pochodzący ze sprzedaży rodzinnego domu wraz z działkami w Trzebini.

Medal św. Brata Alberta przyznawany jest od 1997 roku

Ustanowiony w 1997 r. Medal św. Brata Alberta jest przyznawany za działalność na rzecz niepełnosprawnych. Co roku ogólnopolska kapituła powołana przez Fundację im. Brata Alberta przyznaje go ludziom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym pomocy.

Jego pierwszym laureatem był kard. Franciszek Macharski, w kolejnych latach medale otrzymali m.in. kard. Stanisław Dziwisz, Rzecznicy Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i Janusz Kochanowski, aktorki Ewa Błaszczyk i Małgorzata Kożuchowska, a także m.in. Irena Santor. Medal przedstawiający św. brata Alberta przytulającego dzieci zaprojektował Krzysztof Sieprawski, podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.