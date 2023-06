Joanna Kulig wygrała proces z "Super Expressem". Chodzi o film "Kler"

Joanna Kulig i afera wokół zwiastuna filmu "Kler"

Film Wojciecha Smarzowskiego "Kler" już przed premierą budził wielkie emocje. Dodatkowe zamieszanie zrobiło się podczas prezentacji zwiastuna.



Joanna Kulig , która gra w filmie jedną z ról, została bohaterką pewnego artykułu, opublikowanym 8 sierpnia 2018 roku w "Super Expressie". Materiał powstał po tym, kiedy wyczekiwany zwiastun zniknął po kilku godzinach z sieci. Dystrybutor filmu - Kino Świat twierdził, że trailer wymaga poprawek i został udostępniony przez pomyłkę.

Co zmieniło się w zwiastunie? Zniknęła stamtąd krótka erotyczna scena pomiędzy Hanką Tomalą, bohaterką graną przez Joannę Kulig, a księdzem Trybusem, w którego wcielił się Robert Więckiewicz.



Krótko po tym incydencie pojawił się artykuł w "Super Expressie", a jego tytuł brzmiał: "SKANDAL! Ocenzurowała seks z księdzem". Po tej publikacji aktorka pozwała tabloid, który sprawę przegrał. Sąd właśnie zdecydował, że stanowiło to "naruszenie dóbr osobistych Joanny Kulig" i że dziennik musi przeprosić gwiazdę.

Onet opublikował tekst przeprosin, który pojawił się w "Super Expressie": "Wydawca dziennika "Super Express" — ZPR Media S.A., przeprasza Panią Joannę Kulig-Bochniak za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci czci, dobrego imienia, poprzez opublikowanie na łamach dziennika "Super Express" materiału prasowego "SKANDAL! Ocenzurowała seks z księdzem", w wydaniu z dnia 8 sierpnia 2018 r. Powyższe oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego procesu sądowego — ZPR Media S.A.".

"Kler": Fabuła, obsada, nagrody, zwiastun

Głównymi bohaterami "Kleru" jest trzech katolickich księży - skupiony na karierze pracownik kurii w wielkim mieście ks. Leszek Lisowski (w tej roli Jacek Braciak), ks. Tadeusz Trybus - wiejski proboszcz żyjący w stałym związku z kobietą (Robert Więckiewicz) oraz ks. Andrzej Kukuła oskarżony przez parafian o pedofilię (Arkadiusz Jakubik). Smarzowski przedstawia także widzom żyjącego w luksusie arcybiskupa Mordowicza (Janusz Gajos), który - jako człowiek blisko związany z rządzącymi krajem - wywiera wpływ na krajową politykę.

Film zdobył wiele nagród. W 2019 roku "Kler" otrzymał Polskie Nagrody Filmowe Orły w kategoriach: najlepsza główna rola męska (Braciak), drugoplanowa rola męska (Gajos), muzyka (Mikołaj Trzaska) oraz nagrodę publiczności. W 2018 roku podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał nagrodę specjalną i nagrodę publiczności. Ponadto został doceniony za najlepszą scenografię (Jagna Janicka).

Sukcesy finansowe i frekwencyjne hitu Smarzowskiego wykroczyły również poza granice kraju. O filmie rozpisywały się prestiżowe zachodnie media, na czele z "The New York Times" i "The Guardian".